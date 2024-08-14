Анджелину Джоли впервые увидели после новости о шокирующей аварии, в которой пострадал ее сын

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Анджелину Джоли заметили в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Ее впервые увидели после ужасной аварии ее сына Пакса на электровелосипеде 29 июля.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда была одета в черный наряд, состоящий из длинного платья и пальто. Дополнила образ сумкой и очками. Кинозвезда дополнила свой элегантный образ эспадрильями на каблуке с коричневыми ремешками.

Актриса Анджелина Джоли. Фото: BackGrid

Актриса Анджелина Джоли после новости о травме сына. Фото: BackGrid

Актриса Анджелина Джоли в стильном наряде. Фото: BackGrid

20-летний Пакс был выписан из больницы в начале этого месяца. Анджелина была "шокирована и озабочена", когда узнала, что ее сын попал в аварию.

Пакс врезался в заднюю часть автомобиля на перекрестке бульвара Лос-Фелис. Анджелина помогает Паксу поправиться, тогда как Брэд был "разбит сердцем", потому что парень не хочет с ним общаться. Прибывшие на помощь полиция и медики решили срочно доставить его в больницу после того, как он пожаловался на головную боль, и во время аварии на нем не было шлема.

Пакс, который, как и несколько других его братьев и сестер, отрекся от своего знаменитого отца, ехал по бульвару Лос-Фелис около 5 часов вечера, что привело к тому, что он оказался на обычно людной улице в часы пик.

Питт и Джоли были вовлечены в конфликт по поводу их совместного владения французской винодельней, которую они приобрели в 2008 году. Анджелина, у которой с Брэдом есть шестеро детей: 22-летний Мэддокс, 20-летний Пакс, 19-летняя Захара, 18-летняя Шайло и 16-летние близнецы Вивьен и Нокс, в начале этого месяца умоляла своего супруга заключить перемирие.

Напомним, стало известно, сколько миллионов предлагал Брэд Питт Анджелине Джоли за молчание о домашнем насилии.