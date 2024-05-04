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Англія вже не та — Герцогиня Бедфордська змінила громадянство

4 травня 2024 08:16
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Англія вже не та — Герцогиня Бедфордська змінила громадянство
Герцогиня Бедфордська. Фото: Shutterstock
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Герцогиня Бедфордська Генрієтта наважилась на важливий крок — аристократка відмовилась від британського громадянства. Генрієтта стала громадянкою Нової Зеландії.

Про це пише Daily Mail.

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Свого часу вона відмовилася від кар'єри акторки на користь одруження з майбутнім 14-м герцогом Бедфордським, власником абатства Воберн у Бедфордширі. Але тепер у віці 84 років вдова герцога Бедфорда пішла на рішучий крок. Генрієтта стала ківі — отримала громадянство Нової Зеландії.

Герцогиня була задоволена церемонією ініціації: "Я не усвідомлювала, що мені доведеться висловити вірність королю Чарльзу. Таке чудове відчуття".

 

Англія вже не та — Герцогиня Бедфордська змінила громадянство - фото 1
Король Чарльз та королева Камілла. Фото: Reuters

Пояснюючи причини еміграції, вона каже: "Таке відчуття, як в Англії. Англія вже не така, як колись, коли я був дитиною".

До речі, король Чарльз після перерви повернувся до робочих обов'язків. Почав він із відвідування центру з лікування онкологічних захворювань Macmillan Cancer Centre при лікарні Університетського коледжу в Лондоні, адже у Його Величності також нещодавно виявили рак, через що він і тимчасово перестав з'являтися на публіці.

Чарльз продовжує проходити лікування, але лікарі вже задоволені досягнутим результатом, саме тому король може знову почати виконувати громадський обов'язок. Спілкуючись з однією з пацієнток, Чарльз сказав, що одразу після заходу він має пройти черговий сеанс терапії.

Нагадаємо, король Чарльз побачив вперше гроші, на яких зображене його обличчя.

Англія
Нова Зеландія
королівська родина
Велика Британія

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