Англия уже не та — Герцогиня Бедфордская сменила гражданство

Герцогиня Бедфордская. Фото: Shutterstock

Герцогиня Бедфордская Генриетта решилась на важный шаг — аристократка отказалась от британского гражданства. Генриетта стала гражданкой Новой Зеландии.

Об этом пишет Daily Mail.

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В свое время она отказалась от карьеры актрисы в пользу замужества за будущим 14-м герцогм Бедфордским, владельца аббатства Воберн в Бедфордшире. Но теперь в возрасте 84 лет вдова герцога Бэдфорда пошла на решительный шаг. Генриетта стала киви — получила гражданство Новой Зеландии.

Герцогиня была довольна церемонией инициации: "Я не сознавала, что мне придется выразить верность королю Чарльзу. Такое чудесное чувство".

Король Чарльз и королева Камилла. Фото: Reuters

Объясняя причины эмиграции, она говорит: "Такое чувство, как в Англии. Англия уже не такая, как когда-то, когда я была ребенком".

Кстати, король Чарльз после перерыва вернулся к рабочим обязанностям. Начал он с посещения центра лечения онкологических заболеваний Macmillan Cancer Centre при больнице Университетского колледжа в Лондоне, так как у Его Величества обнаружили рак, из-за чего он и временно перестал появляться на публике.

Чарльз продолжает проходить лечение, но врачи уже довольны достигнутым результатом, именно поэтому король может снова начать выполнять общественный долг. Общаясь с одной из пациенток, Чарльз сказал, что сразу после мероприятия он должен пройти очередной сеанс терапии.

Напомним, король Чарльз увидел впервые деньги, на которых изображено его лицо.