Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Англия уже не та — Герцогиня Бедфордская сменила гражданство arrow

Англия уже не та — Герцогиня Бедфордская сменила гражданство

4 мая 2024 08:16
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Англия уже не та - Герцогиня Бедфордская сменила гражданство
Герцогиня Бедфордская. Фото: Shutterstock
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Герцогиня Бедфордская Генриетта решилась на важный шаг — аристократка отказалась от британского гражданства. Генриетта стала гражданкой Новой Зеландии.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Герцогиня Бедфордская больше не чувствует себя в Англии, как раньше

В свое время она отказалась от карьеры актрисы в пользу замужества за будущим 14-м герцогм Бедфордским, владельца аббатства Воберн в Бедфордшире. Но теперь в возрасте 84 лет вдова герцога Бэдфорда пошла на решительный шаг. Генриетта стала киви — получила гражданство Новой Зеландии.

Герцогиня была довольна церемонией инициации: "Я не сознавала, что мне придется выразить верность королю Чарльзу. Такое чудесное чувство".

 

Англия уже не та - Герцогиня Бедфордская сменила гражданство - фото 1
Король Чарльз и королева Камилла. Фото: Reuters

Объясняя причины эмиграции, она говорит: "Такое чувство, как в Англии. Англия уже не такая, как когда-то, когда я была ребенком".

Кстати, король Чарльз после перерыва вернулся к рабочим обязанностям. Начал он с посещения центра лечения онкологических заболеваний Macmillan Cancer Centre при больнице Университетского колледжа в Лондоне, так как у Его Величества обнаружили рак, из-за чего он и временно перестал появляться на публике.

Чарльз продолжает проходить лечение, но врачи уже довольны достигнутым результатом, именно поэтому король может снова начать выполнять общественный долг. Общаясь с одной из пациенток, Чарльз сказал, что сразу после мероприятия он должен пройти очередной сеанс терапии.

Напомним, король Чарльз увидел впервые деньги, на которых изображено его лицо.

Англия
Новая Зеландия
королевская семья
Великобритания

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

25 апреля 2024

15:54 Стало известно, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней

20:39 Украинцы могут уйти с польского рынка труда — кто их может заменить