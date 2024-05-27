Ані слова про Бена — Дженнффер Лопес на тлі чуток про розлучення відмовилась говорити про чоловіка

Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Акторка Дженніфер Лопес попросила не розпитувати про свого чоловіка Бена Аффлека під час у промо-туру Atlas через постійні чутки про те, що їхній шлюб приречений. Агент красуні попередив журналістів, які висвітлюють Atlas, що запитання про чоловіка Лопес, заборонені.

Про це пише Daily Mail.

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ЗМІ також повідомили, що Лопес братиме участь лише в групових інтерв'ю зі своїми колегами за фільмом. Ця стратегія спрацювала під час прем’єр у Лос-Анджелесі та Мехіко. Однак під час прес-конференції в Мексиці репортер прямо запитав співачку про чутки про розрив. Лопес, яка все ще носить обручку, виглядала напруженою.

Незрозуміло, чи журналіста не попередили про її прохання не ставити особистих запитань, чи він просто вирішив проігнорувати вимогу.

Чоловік-репортер шокував натовп, коли він попросив Лопес підтвердити, чи "чутки про Бена Аффлека" були "реальними", оскільки пара "жила окремо" після того, як Бен переїхав із їхнього будинку в Лос-Анджелесі за 60 мільйонів доларів. "кілька тижнів тому". Однак співачка не стала спростовувати чутки.

За інформацією ЗМІ, Аффлек готовий розірвати свій дворічний шлюб, стверджуючи, що рішення одружитися було спричинене "тимчасовим божевіллям".

Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Джерело розповіло сайту, що володар "Оскара" "прийшов до тями" після того, як раніше був настільки закоханий в Лопес, що не міг ні про що інше думати, тепер він відчуває, що його голова "чиста" і він може рухатися далі.

Однак видання People стверджує, що пара буде триматися разом, оскільки у них "чудова історія кохання". Аффлек минулого року купив будинок зі своєю дружиною Джей Ло за 60 мільйонів доларів.

Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Шанувальники почали підозрювати, що зі шлюбом Аффлека та Лопес щось не так, після того, як вони майже два місяці не фотографувалися разом, хоча, як повідомляється, розлука була пов’язана з зайнятістю співачки та роботою Аффлека.

Нагадаємо, дочка Бена Аффлека відмовилась від дівочого образу. А Дженніфер Лопес довела, що не змінилася за 20 років.