Ни слова о Бене — Дженнффер Лопес на фоне слухов о разводе отказалась говорить о муже

Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Актриса Дженнифер Лопес попросила не расспрашивать о своем супруге Бене Аффлеке во время в промо-тура Atlas из-за постоянных слухов о том, что их брак обречен. Агент красавицы предупредил журналистов, освещающих Atlas, что вопросы о муже Лопесе запрещены.

Об этом пишет Daily Mail.

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СМИ также сообщили, что Лопес примет участие только в групповых интервью со своими коллегами по фильму. Эта стратегия сработала во время премьер в Лос-Анджелесе и Мехико. Однако во время пресс-конференции в Мексике репортер прямо спросил певицу о слухах о разрыве. Лопес, которая все еще носит кольцо, выглядела напряженной.

Неизвестно, не предупредили ли журналиста о ее просьбе не задавать личные вопросы, или он просто решил проигнорировать требование.

Мужчина-репортер шокировал толпу, когда он попросил Лопес подтвердить, были ли "слухи о Бене Аффлеке" "реальными", поскольку пара "жила отдельно" после того, как Бен переехал из их дома в Лос-Анджелесе за 60 миллионов долларов "несколько недель назад". Однако певица не стала опровергать слухи.

По информации СМИ, Аффлек готов расторгнуть свой двухлетний брак, утверждая, что решение жениться было вызвано "временным безумием".

Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Источник рассказал сайту, что обладатель "Оскара" "пришел в себя" после того, как раньше был настолько влюблен в Лопес, что не мог ни о чем другом думать, теперь он чувствует, что его голова "чиста" и он может двигаться дальше.

Однако издание People утверждает, что пара будет держаться вместе, поскольку у них "прекрасная история любви". Аффлек в прошлом году купил дом с Джей Ло за 60 миллионов долларов.

Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Поклонники начали подозревать, что с браком Аффлека и Лопес что-то не так, после того как они почти два месяца не фотографировались вместе, хотя, как сообщается, разлука была связана с занятостью певицы и работой Аффлека.

Напомним, дочь Бена Аффлека отказалась от девичьего образа. А Дженнифер Лопес доказала, что не изменилась за 20 лет.