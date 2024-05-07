Met Gala 2024 — Лопес, Ратаковські та Ріта Ора у вражаючих сукнях на грандіозній події року

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

У Метрополітен-музеї у Нью-Йорку стартувала Met Gala 2024. Щороку в перший понеділок травня найвідоміші люди збирається у найекстравагантніших образах на розкішну вечірку, організовану редактором Vogue Анною Вінтур.

Про це пише Daily Mail.

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Кріс Гемсворт і його дружина Ельза Патакі, Ешлі Грем, Bad Bunny, Дженніфер Лопес і Зендая, і деякі зірки вразили всіх своїм вбранням. Дженніфер Лопес позувала у сріблястій сукні без бретелей від Schiaparelli з декольте у вигляді крил, додавши ефектне діамантове намисто Tiffany & Co. Акторка Зендая вдягнула синьо-зелену сукню Maison Margiela на замовлення з гілками та фруктовими акцентами. Обрала намисто Bulgari та вражаючий капелюшок із вуаллю, а також ефектний макіяж очей та темну помаду.

Актор Едді Редмейн з дружиною. Фото: Reuters

Модель Емілі Ратаковські. Фото: Reuters

Модель Емілі Ратаковські. Фото: Reuters

Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

Акторка Ель Федінг. Фото: Reuters

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Наречена соліста Måneskin. Фото: Reuters

Соліст Måneskin з наречною. Фото: Reuters

Співачка Кайлі Міноуг. Фото: Reuters

Співачка Ріта Ора. Фото: Reuters

Акторка Демі Мур. Фото: Reuters

Актор Кріс Хемсфорт з дружиною Ельзою Патакі. Фото: Reuters

Акторка Ельза Патакі. Фото: Reuters

Модель Ешлі Грем. Фото: Reuters

Акторка Ума Турман. Фото: Reuters

Акторка Джесіка Біл. Фото: Reuters

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Цього року подія має назву "Сплячі красуні: відродження моди", а дрес-код — "Сад часу".

Намисто Дженніфер від Tiffany & Co містить діамант із понад 20 каратами діамантів і понад 75 карат із Blue Book 2024: Tiffany Celeste Collection, оправлений у платину.

Її коштовні сережки Tiffany & Co виготовлені з жовтого золота з діамантами, браслет із діамантами і жовтим золотом і платиною із Blue Book 2024: Tiffany Celeste Collection.

Її каблучки бренду Tiffany & Co з жовтого золота з діамантами та платиною з Blue Book 2024: колекція Tiffany Celeste. Ешлі Грем сяяла в пишній чорній сукні з паєтками з квітковими акцентами на талії. Сукня Ешлі була прикрашена чорними паєтками з корсетом.

Кріс Гемсворт, який є співголовою цьогорічної Met Gala, прибув раніше зі своєю дружиною Ельзою Патакі; Кріс одягнув кремовий костюм від Tom Ford, а Ельза була в золотій сукні.

Цього року співголовами стали Дженніфер Лопес, Зендея, Bad Bunny та Кріс Гемсворт. Також до комітету входить Анна Вінтур із Vogue.

На вітрині буде представлено приблизно 250 предметів із постійної колекції Інституту костюмів, причому багато з них занадто крихкі, щоб їх можна було носити знову.

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