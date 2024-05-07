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Met Gala 2024 — Лопес, Ратаковські та Ріта Ора у вражаючих сукнях на грандіозній події року

7 травня 2024 04:29
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Met Gala 2024 — Лопес, Ратаковські та Ріта Ора у вражаючих сукнях на грандіозній події року
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

У Метрополітен-музеї у Нью-Йорку стартувала Met Gala 2024. Щороку в перший понеділок травня найвідоміші люди збирається у найекстравагантніших образах на розкішну вечірку, організовану редактором Vogue Анною Вінтур.

Про це пише Daily Mail.

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Кріс Гемсворт і його дружина Ельза Патакі, Ешлі Грем, Bad Bunny, Дженніфер Лопес і Зендая, і деякі зірки вразили всіх своїм вбранням. Дженніфер Лопес позувала у сріблястій сукні без бретелей від Schiaparelli з декольте у вигляді крил, додавши ефектне діамантове намисто Tiffany & Co. Акторка Зендая вдягнула синьо-зелену сукню Maison Margiela на замовлення з гілками та фруктовими акцентами. Обрала намисто Bulgari та вражаючий капелюшок із вуаллю, а також ефектний макіяж очей та темну помаду.

 

Актор Едді Редмейн з дружиною.
Актор Едді Редмейн з дружиною. Фото: Reuters

 

Модель Емілі Ратаковські. Фото: Reuters
Модель Емілі Ратаковські. Фото: Reuters

 

Модель Емілі Ратаковські. Фото: Reuters
Модель Емілі Ратаковські. Фото: Reuters

 

Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters
Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

 

Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters
Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

 

Ель Федінг. Фото: Reuters
Акторка Ель Федінг. Фото: Reuters

 

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

 

Наречена соліста Måneskin. Фото: Reuters
Наречена соліста Måneskin. Фото: Reuters

 

Соліст Måneskin з наречною. Фото: Reuters
Соліст Måneskin з наречною. Фото: Reuters

 

Співачка Кайлі Міноуг. Фото: Reuters
Співачка Кайлі Міноуг. Фото: Reuters

 

Співачка Ріта Ора. Фото: Reuters
Співачка Ріта Ора. Фото: Reuters

 

Акторка Демі Мур. Фото: Reuters
Акторка Демі Мур. Фото: Reuters

 

Актор Кріс Хемсфорт. Фото: Reuters
Актор Кріс Хемсфорт з дружиною Ельзою Патакі. Фото: Reuters

 

Акторка Ельза Патакі. Фото: Reuters
Акторка Ельза Патакі. Фото: Reuters

 

Модель Ешлі Грем. Фото: Reuters
Модель Ешлі Грем. Фото: Reuters

 

Акторка Ума Турман. Фото: Reuters
Акторка Ума Турман. Фото: Reuters

 

Акторка Джесіка Біл. Фото: Reuters
Акторка Джесіка Біл. Фото: Reuters

 

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

 

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

 

Цього року подія має назву "Сплячі красуні: відродження моди", а дрес-код — "Сад часу".

Намисто Дженніфер від Tiffany & Co містить діамант із понад 20 каратами діамантів і понад 75 карат із Blue Book 2024: Tiffany Celeste Collection, оправлений у платину.

Її коштовні сережки Tiffany & Co виготовлені з жовтого золота з діамантами, браслет із діамантами і жовтим золотом і платиною із Blue Book 2024: Tiffany Celeste Collection.

Її каблучки бренду Tiffany & Co з жовтого золота з діамантами та платиною з Blue Book 2024: колекція Tiffany Celeste. Ешлі Грем сяяла в пишній чорній сукні з паєтками з квітковими акцентами на талії. Сукня Ешлі була прикрашена чорними паєтками з корсетом.

Кріс Гемсворт, який є співголовою цьогорічної Met Gala, прибув раніше зі своєю дружиною Ельзою Патакі; Кріс одягнув кремовий костюм від Tom Ford, а Ельза була в золотій сукні.

Цього року співголовами стали Дженніфер Лопес, Зендея, Bad Bunny та Кріс Гемсворт. Також до комітету входить Анна Вінтур із Vogue.

На вітрині буде представлено приблизно 250 предметів із постійної колекції Інституту костюмів, причому багато з них занадто крихкі, щоб їх можна було носити знову.

Нагадаємо, Сальма Гайєк вразила ефектною появою на червоній доріжці. А співачка Настя Каменських здивувавала образом в Іспанії.

Дженіфер Лопес
Ума Турман
закордонні зірки
Зендея

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