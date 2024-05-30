Аня Тейлор-Джой у корсеті та мікроміні влаштувала провокативну фотосесію

Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: Flaunt

Голлівудська акторка Аня Тейлор-Джой влаштувала фотосесію для журналу Flaunt. Красуня створила низку сміливих образів.

Про це пише журнал Flaunt.

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Спершись на туалетний столик, зірка "Фуріози" була одягнена в чорну міні-спідницю, чорну блузку та чорні чоботи до колін. Аня доповнила образ величезним капелюхом чорного кольору з леопардовим принтом і червоною помадою. На іншому кадрі вона демонструвала декольте, стоячи на колінах на ліжку. Одягнена в білу шубу, вона доповнила образ колготками в сіточку.

Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: Flaunt

Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: Flaunt

Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: Flaunt

Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: Flaunt

Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: Flaunt

Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: Flaunt

Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: Flaunt

Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: Flaunt

Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: Flaunt

Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: Flaunt

Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: Flaunt

Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: Flaunt

Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: Flaunt

Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: Flaunt

Аня також розповіла про свій останній проект, її головну роль у фільмі "Фуріоза: Сага Божевільний Макс", приквелі оригіналу 1979 року.

"Це, безумовно, був найкривавіший і найбрудніший фільм, над яким я коли-небудь працювала у своєму житті", — розповіла зірка.

У фільмі "Фуріоза" представлений переважно австралійський акторський склад, у тому числі Кріс Гемсворт, Лачі Халм, Джон Ховард, Ангус Семпсон і Натан Джонс.

"Фуріоза" була знята в Новому Південному Уельсі та, як очікується, стане наймасштабнішим фільмом, який коли-небудь знімали в Австралії. Зйомки завершилися у вересні 2022 року.

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