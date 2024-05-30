Аня Тейлор-Джой в корсете и микромини устроила провокационную фотосессию

Актриса Аня Тейлор-Джой. Фото: Flaunt

Голливудская актриса Аня Тейлор-Джой устроила фотосессию для журнала Flaunt. Красавица создала ряд смелых образов.

Об этом пишет журнал Flaunt.

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Опершись на туалетный столик, звезда "Фуриозы" была одета в черную мини-юбку, черную блузку и черные сапоги до колен. Аня дополнила образ огромной шляпой черного цвета с леопардовым принтом и красной помадой. На другом кадре она демонстрировала декольте, стоя на коленях на кровати. Одетая в белую шубу, она дополнила образ колготками в сеточку.

Актриса Аня Тейлор-Джой. Фото: Flaunt

Актриса Аня Тейлор-Джой. Фото: Flaunt

Актриса Аня Тейлор-Джой. Фото: Flaunt

Актриса Аня Тейлор-Джой. Фото: Flaunt

Актриса Аня Тейлор-Джой. Фото: Flaunt

Актриса Аня Тейлор-Джой. Фото: Flaunt

Актриса Аня Тейлор-Джой. Фото: Flaunt

Актриса Аня Тейлор-Джой. Фото: Flaunt

Актриса Аня Тейлор-Джой. Фото: Flaunt

Актриса Аня Тейлор-Джой. Фото: Flaunt

Актриса Аня Тейлор-Джой. Фото: Flaunt

Актриса Аня Тейлор-Джой. Фото: Flaunt

Актриса Аня Тейлор-Джой. Фото: Flaunt

Актриса Аня Тейлор-Джой. Фото: Flaunt

Аня также рассказала о своем последнем проекте, ее главной роли в фильме "Фуриоза: Сага Безумный Макс", приквел оригинала 1979 года.

"Это, безусловно, был самый кровавый и самый грязный фильм, над которым я когда-нибудь работала в своей жизни", — рассказала звезда.

В фильме "Фуриоза" представлен преимущественно австралийский актерский состав, в том числе Крис Хемсворт, Лачи Халм, Джон Ховард, Ангус Сэмпсон и Натан Джонс.

"Фуриоза" была снята в Новом Южном Уэльсе и, как ожидается, станет самым масштабным фильмом, когда-либо снимавшимся в Австралии. Съемки завершились в сентябре 2022 года.

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