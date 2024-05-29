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Вікторія Бекхем похизувалась сталевим пресом на обкладинці глянцю

29 травня 2024 13:13
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Вікторія Бекхем похизувалась стальним пресом на обкладинці глянцю
Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: graziadaily.co.uk
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дизайнерка Вікторія Бекхем стала героїнею нового номера журналу Grazia. В інтерв'ю виданню вона заявила, що після 50-річчя не має наміру турбуватися про те, який вигляд вона має.

Про це пише Grazia.

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За словами Вікторії, раніше вона так переживала через зовнішність, що "не могла спокійно відпочивати на пляжі з дітьми", але тепер це все у минулому.

 

Дизайнерка Вікторія Бекхем
Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото:  graziadaily.co.uk

 

Дизайнерка Вікторія Бекхем у фотосесії
Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото:  graziadaily.co.uk

 

"Я не хочу сказати, що скаржуся, але в минулому був час, коли я не відчувала себе досить впевнено сидіти на пляжі і дивитися, як грають мої діти", — розповіла зірка.

Вікторія Бекхем завжди багато часу приділяла своїй фігурі та сиділа на жорсткій дієті.

 

Дизайнерка Вікторія Бекхем оголила прес
Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото:  graziadaily.co.uk

 

"Я дуже дисциплінована у тому, що стосується моєї дієти, тренувань, роботи над собою", — розповіла вона.

Її чоловік Девід Бекхем, який любить готувати та пригощати своїх близьких смачною їжею, нарікав на те, що вже багато років його дружина їсть лише приготовлену на пару рибу.

За словами Вікторії, вона може дозволити собі вино.

"Я люблю випити, і я не збираюся бути однією з тих, хто каже: "Ах, у келиху вина занадто багато калорій". Як би там не було, а життя занадто коротке. Давайте приємно проведемо час", — ділиться зірка.

 

Дизайнерка Вікторія Бекхем
Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото:  graziadaily.co.uk

Ще минулого року Вікторія в одному з інтерв'ю говорила, що навчилася приймати себе.

"Я озираюсь назад, дивлюся на фотографії, зроблені, коли я була в Spice Girls, і думаю, що мені не подобається там мій макіяж, не подобається вбрання. Мені здається, що це властиво багатьом з нас. Ні, звичайно, я ніколи не думала про себе, що виглядаю жахливо, але також у мене не було думок: "Боже, як би я хотіла знову бути такою". Старіння завжди було чимось більшим для мене", — поділилася Бекхем.

Нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі влаштувала фотосесію у Парижі. А раніше Зендея знялась для модного глянцю. 

Вікторія Бекхем
закордонні зірки
зірки
фотосесія

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