Акторка Анна Кошмал вирушила у Францію — фото

Українська акторка Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Відома українська акторка та зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал вирушила на відпочинок до Франції. Зірка похизувалася вражаючими краєвидами та стрункою фігурою.

Фото зірка опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Артистка вирішила провести відпустку у Франції, в яку встигла закохатися декілька років тому. Зірка зізнається, що після початку повномасштабного вторгнення РФ почала по-іншому стала цінувати відпочинок за межами України.

Спочатку зірка серіалу "Свати" вирушила до Парижу, де прогулялася центром міста та біля Ейфелевої вежі.

Акторка Анна Кошмал у Франції. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Акторка Анна Кошмал на відпочинку. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Акторка Анна Кошмал біля Ейфелевої вежі. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Після столиці артистка ніжилася на сонечку та насолоджувалася краєвидами Нормандії (регіон Франції — Ред.).

Акторка Анна Кошмал прогулюється вулицями Франції. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Акторка Анна Кошмал на проливі Ла-Манш. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Акторка Анна Кошмал біля скель. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Акторка Анна Кошмал на узбережжі пролива Ла-Манш. Фото: instagram.com/smorkovkina/

"Я знову і знову повертаюсь сюди. Востаннє я тут гуляла сама декілька років тому. Цього разу я повернулась зовсім іншою людиною. Таке враження, що я телепортувалась з минулого візиту в 2024 рік і заново усвідомила все, що нам довелось прожити за останні роки. Париж все ще прекрасний і залишається одним з найкрасивіших місць на світі, але сьогодні я дивлюсь на нього зовсім іншими очима", — підписала світлини Кошмал.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Анна Кошмал показала себе у сміливому образі. А також зірка привітала сина із днем народження.