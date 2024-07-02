Акторка Анна Кошмал вирушила у Францію — фото

Анна Кошмал насолоджується безтурботною відпусткою у Франції
Відома українська акторка та зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал вирушила на відпочинок до Франції. Зірка похизувалася вражаючими краєвидами та стрункою фігурою.
Фото зірка опублікувала на своїй сторінці Instagram.
Анна Кошмал засмагає на побережжі Нормандії
Артистка вирішила провести відпустку у Франції, в яку встигла закохатися декілька років тому. Зірка зізнається, що після початку повномасштабного вторгнення РФ почала по-іншому стала цінувати відпочинок за межами України.
Спочатку зірка серіалу "Свати" вирушила до Парижу, де прогулялася центром міста та біля Ейфелевої вежі.
Після столиці артистка ніжилася на сонечку та насолоджувалася краєвидами Нормандії (регіон Франції — Ред.).
"Я знову і знову повертаюсь сюди. Востаннє я тут гуляла сама декілька років тому. Цього разу я повернулась зовсім іншою людиною. Таке враження, що я телепортувалась з минулого візиту в 2024 рік і заново усвідомила все, що нам довелось прожити за останні роки. Париж все ще прекрасний і залишається одним з найкрасивіших місць на світі, але сьогодні я дивлюсь на нього зовсім іншими очима", — підписала світлини Кошмал.
Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Анна Кошмал показала себе у сміливому образі. А також зірка привітала сина із днем народження.
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