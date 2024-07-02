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Анна Кошмал насолоджується безтурботною відпусткою у Франції

2 липня 2024 18:25
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Акторка Анна Кошмал вирушила у Францію — фото
Українська акторка Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська акторка та зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал вирушила на відпочинок до Франції. Зірка похизувалася вражаючими краєвидами та стрункою фігурою.

Фото зірка опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Артистка вирішила провести відпустку у Франції, в яку встигла закохатися декілька років тому. Зірка зізнається, що після початку повномасштабного вторгнення РФ почала по-іншому стала цінувати відпочинок за межами України.

Спочатку зірка серіалу "Свати" вирушила до Парижу, де прогулялася центром міста та біля Ейфелевої вежі.

Анна Кошмал на відпочинку
Акторка Анна Кошмал у Франції. Фото: instagram.com/smorkovkina/
Анна Кошмал насолоджується Францією
Акторка Анна Кошмал на відпочинку. Фото: instagram.com/smorkovkina/
Анна Кошмал у Франції
Акторка Анна Кошмал біля Ейфелевої вежі. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Після столиці артистка ніжилася на сонечку та насолоджувалася краєвидами Нормандії (регіон Франції — Ред.).

Анна Кошмал прогулюється Францією
Акторка Анна Кошмал прогулюється вулицями Франції. Фото: instagram.com/smorkovkina/
Анна Кошмал відпочиває з подругою
Акторка Анна Кошмал на проливі Ла-Манш. Фото: instagram.com/smorkovkina/
Анна Кошмал на пляжі
Акторка Анна Кошмал біля скель. Фото: instagram.com/smorkovkina/
Анна Кошмал біля скель
Акторка Анна Кошмал на узбережжі пролива Ла-Манш. Фото: instagram.com/smorkovkina/

"Я знову і знову повертаюсь сюди. Востаннє я тут гуляла сама декілька років тому. Цього разу я повернулась зовсім іншою людиною. Таке враження, що я телепортувалась з минулого візиту в 2024 рік і заново усвідомила все, що нам довелось прожити за останні роки. Париж все ще прекрасний і залишається одним з найкрасивіших місць на світі, але сьогодні я дивлюсь на нього зовсім іншими очима", — підписала світлини Кошмал.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Анна Кошмал показала себе у сміливому образі. А також зірка привітала сина із днем народження.

Франція відпочинок пляж відпустка Анна Кошмал українські зірки

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