Актриса Анна Кошмал отправилась во Францию.

Анна Кошмал наслаждается беззаботным отпуском во Франции
Известная украинская актриса и звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал отправилась на отдых во Францию. Звезда похвасталась впечатляющими видами и стройной фигурой.
Фото звезда опубликовала на своей странице Instagram.
Анна Кошмал загорает на побережье Нормандии
Артистка решила провести отпуск во Франции, в которую успела влюбиться несколько лет назад. Звезда признается, что после начала полномасштабного вторжения РФ начала по-другому ценить отдых за пределами Украины.
Сначала звезда сериала "Сваты" отправилась в Париж, где прогулялась по центру города и возле Эйфелевой башни.
После столицы артистка нежилась на солнышке и наслаждалась видами Нормандии (регион Франции — Ред.).
"Я снова и снова возвращаюсь сюда. Последний раз я здесь гуляла одна несколько лет назад. На этот раз я вернулась совсем другим человеком. Такое впечатление, что я телепортировалась из прошлого визита в 2024 год и заново осознала все, что нам пришлось прожить за последние годы. Париж все еще прекрасен и остается одним из самых красивых мест на свете, но сегодня я смотрю на него совсем другими глазами", — подписала фотографии Кошмал.
Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Анна Кошмал показала себя в смелом образе. А также звезда поздравила сына с днем рождения.
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