Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Анна Кошмал наслаждается беззаботным отпуском во Франции arrow

Анна Кошмал наслаждается беззаботным отпуском во Франции

2 июля 2024 18:25
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Актриса Анна Кошмал отправилась во Францию.
Украинская актриса Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская актриса и звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал отправилась на отдых во Францию. Звезда похвасталась впечатляющими видами и стройной фигурой.

Фото звезда опубликовала на своей странице Instagram.

Читайте также:

Анна Кошмал загорает на побережье Нормандии

Артистка решила провести отпуск во Франции, в которую успела влюбиться несколько лет назад. Звезда признается, что после начала полномасштабного вторжения РФ начала по-другому ценить отдых за пределами Украины.

Сначала звезда сериала "Сваты" отправилась в Париж, где прогулялась по центру города и возле Эйфелевой башни.

Анна Кошмал на отдыхе
Актриса Анна Кошмал во Франции. Фото: instagram.com/smorkovkina/
Анна Кошмал наслаждается Францией
Актриса Анна Кошмал на отдыхе. Фото: instagram.com/smorkovkina/
Анна Кошмал во Франции
Актриса Анна Кошмал возле Эйфелевой башни. Фото: instagram.com/smorkovkina/

После столицы артистка нежилась на солнышке и наслаждалась видами Нормандии (регион Франции — Ред.).

Анна Кошмал ходит по Франции
Актриса Анна Кошмал ходит по улицам Франции. Фото: instagram.com/smorkovkina/
Анна Кошмал отдыхает с подругой
Актриса Анна Кошмал на проливе Ла-Манш. Фото: instagram.com/smorkovkina/
Анна Кошмал на пляже
Актриса Анна Кошмал возле скал. Фото: instagram.com/smorkovkina/
Анна Кошмал возле скал
Актриса Анна Кошмал на побережье пролива Ла-Манш. Фото: instagram.com/smorkovkina/

"Я снова и снова возвращаюсь сюда. Последний раз я здесь гуляла одна несколько лет назад. На этот раз я вернулась совсем другим человеком. Такое впечатление, что я телепортировалась из прошлого визита в 2024 год и заново осознала все, что нам пришлось прожить за последние годы. Париж все еще прекрасен и остается одним из самых красивых мест на свете, но сегодня я смотрю на него совсем другими глазами", — подписала фотографии Кошмал.

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Анна Кошмал показала себя в смелом образе. А также звезда поздравила сына с днем рождения.

Франция отдых пляж отпуск Анна Кошмал украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно