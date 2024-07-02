Актриса Анна Кошмал отправилась во Францию.

Украинская актриса Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Известная украинская актриса и звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал отправилась на отдых во Францию. Звезда похвасталась впечатляющими видами и стройной фигурой.

Фото звезда опубликовала на своей странице Instagram.

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Артистка решила провести отпуск во Франции, в которую успела влюбиться несколько лет назад. Звезда признается, что после начала полномасштабного вторжения РФ начала по-другому ценить отдых за пределами Украины.

Сначала звезда сериала "Сваты" отправилась в Париж, где прогулялась по центру города и возле Эйфелевой башни.

Актриса Анна Кошмал во Франции. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Актриса Анна Кошмал на отдыхе. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Актриса Анна Кошмал возле Эйфелевой башни. Фото: instagram.com/smorkovkina/

После столицы артистка нежилась на солнышке и наслаждалась видами Нормандии (регион Франции — Ред.).

Актриса Анна Кошмал ходит по улицам Франции. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Актриса Анна Кошмал на проливе Ла-Манш. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Актриса Анна Кошмал возле скал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Актриса Анна Кошмал на побережье пролива Ла-Манш. Фото: instagram.com/smorkovkina/

"Я снова и снова возвращаюсь сюда. Последний раз я здесь гуляла одна несколько лет назад. На этот раз я вернулась совсем другим человеком. Такое впечатление, что я телепортировалась из прошлого визита в 2024 год и заново осознала все, что нам пришлось прожить за последние годы. Париж все еще прекрасен и остается одним из самых красивых мест на свете, но сегодня я смотрю на него совсем другими глазами", — подписала фотографии Кошмал.

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Анна Кошмал показала себя в смелом образе. А также звезда поздравила сына с днем рождения.