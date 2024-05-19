Анна Трінчер прокоментувала напад на блогера Ніколаса Карму у Львові

Співачка, блогерка Анна Трінчер. Фото: Instagram/annatrincher_official

Напередодні відомий український блогер Ніколас Карма, на якого в Instagram підписані понад 360 тисяч фолловерів, став жертвою хуліганів. У Львові його обізвали двоє хлопців, один з яких застосував перцевий газовий балончик в обличчя інфлюенсера. На інцидент відреагувала співачка Анна Трінчер.

Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.

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Один з кривдників блогера заявив, що Ніколас не подобається йому, зокрема через, на його думку, "гейську натуральність". Трінчер обурена, що в сучасній Україні фізично розправляються за подібне.

"Оце бидло неосвічене дозволяє себе так вести стосовно іншої людини. Це бридко! Це не пафосно, не гарно. І будьте впевнені, що саме така молодь залишиться ніким", — зауважила Трінчер та висловила підтримку представникам ЛГБТ-спільноти.

Реакція Анни Трінчер на напад на Ніколаса Карму. Скриншоти: Instagram/annatrincher_official

Також блогера підтримала співачка Оля Цибульська. Вона висловила сподівання, що українське суспільство буде більше людяними та толерантним.

Реакція Олі Цибульської на напад на Ніколаса Карму. Скриншот: Instagram/cubylskaya

Про напад на Ніколаса Карму

Хлопці у стані алкогольного сп'яніння напали в центрі Львова, на площі Ринок, на відомого блогера. До Ніколаса Карма підійшли двоє молодих чоловіки, висловили своє обурення, а один з них застосував перцевий балончик. Карма був вимушений звернутися до поліції та швидкої допомоги.

Пізніше блогер зазначив, що під час неприємного інциденту, його підтримали багато людей, які стали свідками нападу.

"Коли це сталось, я побачив, що народ готовий заступитись одне за одного у таких ситуаціях. Це головне. Не жити життя за принципом "Моя хата з краю", а відстоювати честь так гідність навіть чужих їм людей", — заявив блогер.

УВАГА! У відео присутня ненормативна лексика.

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