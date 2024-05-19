Анна Тринчер прокомментировала нападение на блогера Николаса Карму во Львове

Певица, блогер Анна Тринчер. Фото: Instagram/annatrincher_official

Накануне известный украинский блогер Николас Карма, на которого в Instagram подписаны более 360 тысяч фолловеров, стал жертвой хулиганов. Во Львове его обозвали двое парней, один из которых применил перцовый газовый баллончик в лицо инфлюэнсера. На инцидент отреагировала певица Анна Тринчер.

Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

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Один из обидчиков блогера заявил, что Николас не нравится ему, в частности, по его мнению, за "гейскую натуральность". Тринчер возмущена, что в современной Украине физически расправляются за подобное.

"Это быдло невежественное позволяет себя так вести по отношению к другому человеку. Это противно! Это не пафосно, не красиво. И будьте уверены, что именно такая молодежь останется никем", — отметила Тринчер и выразила поддержку представителям ЛГБТ-сообщества.

Реакция Анны Тринчер на нападение на Николаса Карму. Скриншоты: Instagram/annatrincher_official

Блогера поддержала также певица Оля Цыбульская. Она выразила надежду, что украинское общество будет более человечным и толерантным.

Реакция Оли Цыбульской на нападение на Николаса Карму. Скриншот: Instagram/cubylskaya

О нападении на Николаса Карму

Парни в состоянии алкогольного опьянения напали в центре Львова, на площади Рынок, на известного блогера. К Николасу Карме подошли двое молодых мужчин, выразили свое возмущение, а один из них применил перцовый баллончик. Карма был вынужден обратиться в полицию и скорую помощь.

Позже блогер отметил, что во время неприятного инцидента его поддержали многие люди, ставшие свидетелями нападения.

"Когда это произошло, я увидел, что народ готов заступиться друг за друга в таких ситуациях. Это главное. Не жить жизни по принципу "Моя хата с краю", а отстаивать честь и достоинство даже чужих им людей", — заявил блогер.

ВНИМАНИЕ! В видео присутствует ненормативная лексика.

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