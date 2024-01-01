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Анна Тринчер после новости о разводе показала седые волосы

1 января 2024 09:43
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Анна Тринчер после новости о разводе показала седые волосы
Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Анна Тринчер показала свои седые волосы. Артистка, переживающая процесс развода, иронически рассказала об этом факте фолловерам.

Соответствующий пост она сделала в своем Instagram.

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Откровение Анны Тринчер

22-летняя звезда опубликовала видео, на котором показала седину. Звезда сделала несколько кадров в салоне красоты.

 

Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

"Доказательство того, что на самом деле мне 85 лет. Мне срезают седые волосы! Спасибо...Все, меня декабрь доконал просто. Дальше придется меня лысой делать. В 22 года...", — иронически заметила Анна.

По мнению Тринчер, из-за непростой ситуации у многих ее соотечественников в этом году появились седые волосы.

"Думаю, что у каждого украинца такая ситуация…", — отметила артистка.

Анна Тринчер недавно объявила о разводе с бизнесменом Александром Волошиным. Бывшая пара должна официально оформить развод, но из-за того, что ЗАГС был закрыт, они теперь вынуждены ждать дольше.

Напомним, Ефросинина впервые прокомментировала свое интервью с Тринчер.

Ранее Тринчер выпустила первый клип после развода с Волошиным.

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