Анна Трінчер та доньки Полякової оцінили магічне шоу у столиці

Доньки Олі Полякової Маша та Аліса. Фото: менеджмент заходу

У Києві відбулася прем'єра фантастичного шоу "Королі Магії рятують Новий рік". Ілюзіоністи брати Томашевські з Magic Five влаштували казковий перформанс та разом зі Святим Миколаєм вирушили на порятунок дива. Серед гостей було чимало українських зірок.

Як рятували Новий рік фокусники розповіли в ексклюзиві Новини.LIVE.

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Сотні дорослих та дітей стали свідками феєричного дійства, яке напередодні різдвяних свят нагадало про справжні цінності та всепереможне добро. Роль Святого Миколая виконує один з кращих тенорів України, номінант Grammy та володар премії Billboard у жанрі класичний Crossover Юрій Годо. Оперний співак встиг підкорити найвідоміші сцени планети: "Реал-Опера" та "Карнегі-Хол", а також театри Парижу, Неаполя, Венеції та Мюнхена.

Роль Святого Миколая виконує один з кращих тенорів України, номінант Grammy та володар премії Billboard у жанрі класичний Crossover Юрій Годо. Фото: менеджмент заходу

Шоу "Королі Магії рятують Новий рік". Фото: менеджмент заходу

Шоу "Королі Магії рятують Новий рік". Фото: менеджмент заходу

Шоу в інтерактивному форматі буквально зробило гостей стати героями казкової пригоди. Не обійшлося і без знакової "фішки" перформансів братів Томашевських з Magic Five — приголомшливих трюків зі стихією вогню. Енергійний балет та дивовижні візуальні спецефекти додали драйву історії, яка подарувала всім глядачам відчуття справжньої магії та свята.

"Можливість дітям і дорослим зрозуміти, що магія живе всередині кожного з нас, це головний меседж вистави. Магія — в перекладі "натхнення", якщо ми даємо натхнення, люди зможуть повірити в себе. Справжня магія починається з бажання повірити в неї", — розповіли брати Томашевські з Magic Five.

Блогерка Анна Трінчер. Фото: менеджмент заходу

Донька Олі Полякової Маша. Фото: менеджмент заходу

Анна Завальська. Фото: менеджмент заходу

Tayanna. Фото: менеджмент заходу

Серед зіркових гостей премʼєри були: співачка Tayanna, Анна Завальська, доньки Олі Полякової Маша та Аліса, Слава Дьомін із сином, Дмитро Тодорюк, Андрій Сторож, Дмитро Саратський, Анна Трінчер та багато інших.

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