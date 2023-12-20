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Анна Трінчер та доньки Полякової оцінили магічне шоу у столиці

20 грудня 2023 15:35
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Анна Трінчер та доньки Полякової оцінили магічне шоу у столиці
Доньки Олі Полякової Маша та Аліса. Фото: менеджмент заходу
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

У Києві відбулася прем'єра фантастичного шоу "Королі Магії рятують Новий рік". Ілюзіоністи брати Томашевські з Magic Five влаштували казковий перформанс та разом зі Святим Миколаєм вирушили на порятунок дива. Серед гостей було чимало українських зірок.

Як рятували Новий рік фокусники розповіли в ексклюзиві Новини.LIVE.

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Сотні дорослих та дітей стали свідками феєричного дійства, яке напередодні різдвяних свят нагадало про справжні цінності та всепереможне добро. Роль Святого Миколая виконує один з кращих тенорів України, номінант Grammy та володар премії Billboard у жанрі класичний Crossover Юрій Годо. Оперний співак встиг підкорити найвідоміші сцени планети: "Реал-Опера" та "Карнегі-Хол", а також театри Парижу, Неаполя, Венеції та Мюнхена.

 

Роль Святого Миколая виконує один з кращих тенорів України, номінант Grammy та володар премії Billboard у жанрі класичний Crossover Юрій Годо. Фото: менеджмент заходу
Роль Святого Миколая виконує один з кращих тенорів України, номінант Grammy та володар премії Billboard у жанрі класичний Crossover Юрій Годо. Фото: менеджмент заходу

 

Шоу "Королі Магії рятують Новий рік". Фото: менеджмент заходу 

 

Шоу "Королі Магії рятують Новий рік". Фото: менеджмент заходу 
Шоу "Королі Магії рятують Новий рік". Фото: менеджмент заходу 

Шоу в інтерактивному форматі буквально зробило гостей стати героями казкової пригоди. Не обійшлося і без знакової "фішки" перформансів братів Томашевських з Magic Five — приголомшливих трюків зі стихією вогню. Енергійний балет та дивовижні візуальні спецефекти додали драйву історії, яка подарувала всім глядачам відчуття справжньої магії та свята.

"Можливість дітям і дорослим зрозуміти, що магія живе всередині кожного з нас, це головний меседж вистави. Магія — в перекладі "натхнення", якщо ми даємо натхнення, люди зможуть повірити в себе. Справжня магія починається з бажання повірити в неї", — розповіли брати Томашевські з Magic Five.

 

 

Блогерка Анна Трінчер. Фото: менеджмент заходу 
Блогерка Анна Трінчер. Фото: менеджмент заходу 

 

Донька Олі Полякової Маша. Фото: менеджмент заходу 
Донька Олі Полякової Маша. Фото: менеджмент заходу 

 

Анна Завальська. Фото: менеджмент заходу 

 

Tayanna. Фото: менеджмент заходу 

Серед зіркових гостей премʼєри були: співачка Tayanna, Анна Завальська, доньки Олі Полякової Маша та Аліса, Слава Дьомін із сином, Дмитро Тодорюк, Андрій Сторож, Дмитро Саратський, Анна Трінчер та багато інших.

Нагадаємо, співачка YAROMIYA осучаснила легендарний "Щедрик".

Раніше співачка SWOIIA представила трек для Нацвідбору Євробачення 2024.

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