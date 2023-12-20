Анна Тринчер и дочери Поляковой оценили магическое шоу в столице

Дочери Оли Поляковой Маша и Алиса. Фото: менеджмент мероприятия

В Киеве состоялась премьера фантастического шоу "Короли Магии спасают Новый год". Иллюзионисты братья Томашевские из Magic Five устроили сказочный перформанс и вместе со Святым Николаем отправились на спасение чуда. Среди гостей было немало украинских звезд.

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Сотни взрослых и детей стали свидетелями феерического действа, которое в канун рождественских праздников напомнило о настоящих ценностях и всепобеждающем добре. Роль Святого Николая исполняет один из лучших теноров Украины, номинант Grammy и обладатель премии Billboard в жанре классический Crossover Юрий Годо. Оперный певец успел покорить самые известные сцены планеты: "Реал-Опера" и "Карнеги-Холл", а также театры Парижа, Неаполя, Венеции и Мюнхена.

Роль Святого Николая исполняет один из лучших теноров Украины, номинант Grammy и обладатель премии Billboard в жанре классический Crossover Юрий Годо. Фото: менеджмент мероприятия

Шоу "Короли Магии спасают Новый год".

Шоу "Короли Магии спасают Новый год". Фото: менеджмент мероприятия

Шоу в интерактивном формате буквально сделало гостей героями сказочной истории. Не обошлось и без знаковой "фишки" перформансов братьев Томашевских из Magic Five — потрясающих трюков со стихией огня. Энергичный балет и удивительные визуальные спецэффекты добавили драйву истории, подарившей всем зрителям ощущение настоящей магии и праздника.

"Возможность детям и взрослым понять, что магия живет внутри каждого из нас, это главный месседж спектакля. Магия — в переводе "вдохновение", если мы даем вдохновение, люди смогут поверить в себя. Настоящая магия начинается с желания поверить в нее", — рассказали братья Томашевские из Magic Five.

Блоггерша Анна Тринчер. Фото: менеджмент мероприятия

Дочь Оли Поляковой Маша. Фото: менеджмент мероприятия

Анна Завальская. Фото: менеджмент мероприятия

Tayanna. Фото: менеджмент мероприятия

Среди звездных гостей премьеры были: певица Tayanna, Анна Завальская, дочери Оли Поляковой Маша и Алиса, Слава Демин с сыном, Дмитрий Тодорюк, Андрей Сторож, Дмитрий Саратский, Анна Тринчер и многие другие.

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