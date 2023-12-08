Електрона музика на Різдво — співачка YAROMIYA осучаснила легендарний "Щедрик"

Музиканти YAROMIYA та GLOVA. Фото: менеджмент артистів

На передодні різдвяних свят все більше артистів радують своїми неочікуваними прем'єрами. Відома різдвяна пісня "Щедрик" отримала авторське прочитання від співачки YAROMIYA та популярного саундпродюсера GLOVA.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистів.

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Електронне звучання "Щедрика"

Легендарна композиція "Щедрик" має чимало оригінальних прочитань. Своїм баченням різдвяного хіта ділились закордонні та українські артисти. YAROMIYA та GLOVA переконують, що хотіли зробити щось несхоже на інших.

"Трішки свята та тепла у ці досить не прості часи. Поки ця дуже традиційна пісня для українців пісня буде лунати у кожному домі, ви відчуватимете єдність. А наше з GLOVA бачення "Щедрика" додасть яскравіших фарб у ці дні", — поділилась YAROMIYA.

Традиційно, у пісню вкладені: зимова атмосфера, відчуття наближення свят, але в обробці артистів відчувається яскраво виражена лінія електронного саунду, який робить сингл надсучасним.

"Хочеться, аби наші колядки та щедрівки звучали так, аби прищеплювати любов до українських традицій було легко та невимушено. Наполегливо хочемо, аби наша молодь ще більше пишалась нашою культурою та бажала бути її частиною. Хоч "Щедрик" і має вже тисячі різних обробок, ми мали на меті зробити щось потужне та не схоже на інших. Подейкують, у нас вийшло!" — поділились YAROMIYA та GLOVA.

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