Анна Тринчер в меху на голое тело похвасталась роскошными бриллиантами

Анна Тринчер в мехах на голое тело похвасталась роскошными бриллиантами
Певица Анна Тринчер, находящаяся в процессе развода с блогером Александром Волошиным, снялась в откровенной фотосессии. Из атрибутов в кадре были меха и бриллианты.
Фото Тринчер опубликовала в своих социальных сетях.
Новая откровенная фотосессия Тринчер
На снимках Анна позирует в мехах на голое тело, хвастая яркими украшениями. Фото артистка прокомментировала лаконично:
"Самый ценный бриллиант — это ваша внутренняя вселенная", — подписала фотографии Тринчер.
Поклонники засыпали артистку комплиментами и отметили, что в последнее время Анна расцветала.
Звезда не скрывает, что ее яркая внешность, это результат тяжелого труда над собой. Пышными формами певица обязана пластическому хирургу. Два года назад Тринчер прибегла к маммопластике.
"Почему-то еще есть такой привкус осуждения со стороны общества из-за любого вмешательства в СВОЕ тело. "Если бы ты себя любила — ты бы никогда не увеличила грудь"...почему? И как это вообще связано? Первое, что хочу сказать, но я думаю, что это и так очевидно и должно быть понятно каждому сознательному человеку — мое тело, мое дело. Никого не должно беспокоить, что я делаю со своей внешностью и как я выгляжу. Схема проста: я делюсь в своем блоге событиями моей жизни и собственной трансформацией — вы потребляете этот контент...не больше не меньше", — рассказала Тринчер.
Певица добавила, что сознательное и зрелое общество не может заниматься травлей и шеймингом людей, которые что-либо делают со своей внешностью. Анна замечает, что в восторге от своей фигуры, ведь теперь может позволить себе чувствовать себя свободно и покупать удобное белье.
Напомним, Ефросинина впервые прокомментировала свое интервью с Тринчер.
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