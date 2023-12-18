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Анна Тринчер в мехах на голое тело похвасталась роскошными бриллиантами

18 декабря 2023 11:57
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Анна Тринчер в меху на голое тело похвасталась роскошными бриллиантами
Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Анна Тринчер, находящаяся в процессе развода с блогером Александром Волошиным, снялась в откровенной фотосессии. Из атрибутов в кадре были меха и бриллианты.

Фото Тринчер опубликовала в своих социальных сетях.

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На снимках Анна позирует в мехах на голое тело, хвастая яркими украшениями. Фото артистка прокомментировала лаконично:

"Самый ценный бриллиант — это ваша внутренняя вселенная", — подписала фотографии Тринчер.

Поклонники засыпали артистку комплиментами и отметили, что в последнее время Анна расцветала.

 

Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

 

Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

 

Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

 

Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

 

Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

 

Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Звезда не скрывает, что ее яркая внешность, это результат тяжелого труда над собой. Пышными формами певица обязана пластическому хирургу. Два года назад Тринчер прибегла к маммопластике.

"Почему-то еще есть такой привкус осуждения со стороны общества из-за любого вмешательства в СВОЕ тело. "Если бы ты себя любила — ты бы никогда не увеличила грудь"...почему? И как это вообще связано? Первое, что хочу сказать, но я думаю, что это и так очевидно и должно быть понятно каждому сознательному человеку — мое тело, мое дело. Никого не должно беспокоить, что я делаю со своей внешностью и как я выгляжу. Схема проста: я делюсь в своем блоге событиями моей жизни и собственной трансформацией — вы потребляете этот контент...не больше не меньше", — рассказала Тринчер.

Певица добавила, что сознательное и зрелое общество не может заниматься травлей и шеймингом людей, которые что-либо делают со своей внешностью. Анна замечает, что в восторге от своей фигуры, ведь теперь может позволить себе чувствовать себя свободно и покупать удобное белье.

Напомним, Ефросинина впервые прокомментировала свое интервью с Тринчер.

Ранее Тринчер показала "страшную" себя в детстве и рассказала о буллинге.

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