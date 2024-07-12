Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Анна Тринчер "упала в глазах" украинцев из-за бывшего — видео arrow

Анна Тринчер "упала в глазах" украинцев из-за бывшего — видео

12 июля 2024 16:57
Галина Войтенко - Редактор
Анна Тринчер неудачно пошутила о бывших — реакция украинцев, видео
Украинская певица Анна Тринчер в шоу "Перепрошую". Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Молодая украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер участвует в новом шоу, в котором снимаются одни девушки. На этот раз известная звезда поделилась фрагментом, на котором показала, как ее подружка, блогер Валерия Андреевна, общается с бывшим.

Соответствующим видео Анна Тринчер поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Пост Анны Тринчер о бывших

На кадрах можно увидеть, как блогер Валерия Андреевна показывает свое сообщение, которое она прислала бывшему. В нем девушка записала аудио, в котором обозвала своего экс-возлюбленного, чем очень рассмешила других блогеров, в частности, и Анну Тринчер.

Сама украинская певица заявила, что этот выпуск получился настолько крутым, что она уже хочет, чтобы его увидели люди.

"Боже, тот момент, когда сама снималась в выпуске, но он настолько крут, что хочешь, чтобы он поскорее вышел", — написала в описании под видео Анна Тринчер.

Публикация со страницы Анны Тринчер
Фрагмент из выпуска шоу "Перепрошую". Фото: скриншот из Instagram

Реакция украинцев на фрагмент из шоу

Просмотрев отрезок из шоу, подписчики украинской певицы не смогли остаться в стороне и стали говорить о том, что это очень низко для девушки. Поэтому под постом Анны Тринчер стали появляться разные возмущенные комментарии.

  • Как это низко! Чем ты хвастаешься? А парень просто молчит. Правильно делает, таких людей нужно полностью игнорировать
  • Это не смешно… Абсолютно. Девушка так может поступать только от отчаяния и переводить это в шутку
  • Мерзость, уровень детского сада
Комментарии со страницы Анны Тринчер
Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Анны Тринчер
Комментарий со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Новое шоу с участием Анны Тринчер

Весной украинская певица Анна Тринчер со своими подружками, блогерами Diana Gloster, Анитой Соловей и Валерией Андреевной презентовали собственное провокационное шоу "Перепрошую". В нем девушки обсуждают достаточно острые темы со своего жизненного опыта.

В каждом выпуске блогеры поднимают болезненные темы, касающиеся личной жизни.

Напомним, мы писали о том, что певицу Анну Тринчер заметили на свадьбе с россиянами.

Ранее мы рассказывали, что украинская артистка Анна Тринчер сделала операцию на глазах.

Также мы сообщали о том, что певица и актриса Анна Тринчер вспомнила, как над ней издевались в школе.

шоу Анна Тринчер шоу-бизнес украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля