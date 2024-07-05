Блогери відвідали майстер-клас по збору бронежилетів для жінок — мета заходу

Ведуча Маша Єфросиніна та блогер Аніта Соловей. Фото: менеджмент артиста

Відома телеведуча Маша Єфросиніна та блогерка Аніта Соловей організували для українських інфлюенсерів майстер-клас по збору бронежилетів для того, щоб закрити збір "Жіноча броня". У заході, який пройшов 4 липня, взяла участь відома співачка Анна Трінчер та TAYANNA та блогери Diana Gloster, Олександр Заліско, Єгор Андрюшин, Повар Даніл, Оля Шелбі, Григорій Бакланов, GEZWEIRDO, Анастасія Воскобойник та інші.

Про це повідомляє менеджмент ведучої.

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Аніта Соловей зібрала блогерів на майстер-клас по збору бронежилетів для того, щоб допомогти відомій телеведучій закрити збір на анатомічні бронежилети для наших захисниць. Нині на фронті нас захищають багато жінок На передовій зараз захищають Україну тисячі жінок — бойові медикині, саперки, снайперки, кулеметниці. Вони носять чоловічі бронежелети, які не адаптовані до їх тіла і можуть завдати шкоду їх здоров'ю.

Маша Єфросиніна відкрила збір "Жіноча броня" та на даний момент їй вдалося зібрати 2 мільйони 600 тисяч гривень.

Ціллю збору є 4 мільйони гривень, які дозволять забезпечити анатомічними бронежилетами 160 жінок-захисниць. Щоб зібрати решту, блогер Аніта Соловей обʼєднала блогерів для поширення збору серед різних аудиторій. На заході взяли слово засновниця соціальної ініціативи “Arm Women Now” Ірина Никорак, Аніта Соловей та Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна та Аніта Соловей. Фото: менеджмент артиста

Майстер-клас по збору бронежилетів. Фото: менеджмент артиста

Майстер-клас по збору бронежилетів для жінок. Фото: менеджмент артиста

Анна Трінчер та Diana Gloster. Фото: менеджмент артиста

Анна Трінчер збирає бронежилет. Фото: менеджмент артиста

TAYANNA збирає бронежилет. Фото: менеджмент артиста

Майстер-клас зі збору бронежилетів провела компанія "Балістика".

"Наші захисниці заслуговують на найкращий захист, адже вони стоять на передовій заради нашого майбутнього. Об'єднання зусиль та спільна мета допомагають досягти великих результатів, і я пишаюся тим, що сьогодні ми разом зібрались, щоб закрити збір", – сказала ініціаторка заходу Аніта Соловей.

"Забезпечення жінок-військових бронежилетами, які відповідають їхній фізіології – це крок до рівності та поваги, і я вдячна всім, хто допомагає збору "Жіноча броня" за їхню небайдужість та підтримку. Разом ми здатні змінити ситуацію на краще!", — додала Маша Єфросиніна.

"Спорядження напряму впливає на здоровʼя захисниць та ефективність виконання бойових завдань. На передовій зараз більш ніж 5000 жінок. Це і бойові медикині, і саперки, снайперки, кулеметниці. У жодній країні світу такого немає. Тому я від імені цих дівчат, від імен дочок, матерів, сестер хочу подякувати Маші Єфросиніній, Аніті Соловей та всім блогерам за допомогу, підтримку та небайдужість. Саме завдяки вам ми зможемо забезпечити більшу кількість захисниць жіночими анатомічними бронежилетами", — сказала засновниця соціальної ініціативи "Arm Women Now" Ірина Никорак.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Єфросиніна прокоментувала чутки про розлучення із чоловіком, який служить в ЗСУ. Також ми писали, що співачка Аліна Гросу знімається в проєкті Netflix.