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Анну Трінчер прооперували — співачка не стримувала сліз

13 травня 2024 21:52
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Анну Трінчер прооперували — співачка здійснила свою мрію та розплакалась
Співачка, блогерка Анна Трінчер. Фото: Instagram/annatrincher_officia
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На початку цього місяця 22-річна співачка, блогерка Анна Трінчер розповіла підписникам, що здала аналізи та готується до операції. Тепер артистка повідомила, що саме зробила в лікарні. 

Відповідне відео з’явилось в соцмережах Трінчер. 

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Анна Трінчер зробила операцію

За словами співачки, вона багато років носила лінзи. І через це їй поставили діагноз синдром сухого ока. Трінчер зізналась — вона перепробувала всі види лінз, але все одно відчувала дискомфорт. 

"В мене майже мінус три. Це в мене вроджена історія. Я 11 років не знала, що погано бачу. А тепер я можу побачити своїми очима. Я стільки років ходила в лінзах. Воно мене все так чесно за**ало, що сьогодні, нарешті, я наважилась на цю операцію", — зізналась Трінчер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

За "методичкою" блогерів, Трінчер (лише в Instagram на неї підписано понад 2 млн фолловерів) показала клініку та лікаря, який робив їй операцію. Вже після неї Анна не стримувала сліз. 

"Я зробила операцію лазерну корекцію зору. Мрія мого життя здійснилась. Сльози щастя", — підсумувала співачка. 

В коментарях Анну привітали підписники, а також шоумен Слава Дьомін. "Вітаю в нашому клубі", — лаконічно зауважив популярний інтерв’юер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анна Трінчер показала себе з хлопцем, який знімався в інтимі за гроші. Також ми розповідали, що дружина Віктора Павліка шокувала новиною про стан здоров’я співака.

лікарні
Анна Трінчер
операція
зір
українські зірки

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