Тринчер попала в скандал из-за свадьбы.

Украинская певица и блогер Анна Тринчер. Фото: Instagram/annatrincher_official

Известная украинская певица Анна Тринчер попала в скандал. Звезда посетила свадьбу блогеров Okay Eva и Сережи 01к, на которую были приглашены много россияне и украинская музыкальная группа "Мачете", участники которой поддержали кровавую политику Кремля.

Об этом пишет телеграмм-канал "Музвар".

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Анна Тринчер посетила свадьбу блогеров Okay Eva и Сережи 01к. Находясь в Молдове, звезда публиковала Stories, якобы она была в Киеве.

Дело в том, что жених пригласил многих друзей и родственников из России, поэтому многие украинцы отказались прийти на празднование. Кроме того, молодожены танцевали свой первый танец под трек группы "Мачете". Его фронтмен Ярослав Малый, лидер группы "Мачете" и "Токио", который родился в Кривом Роге, выступал в России после начала полномасштабного вторжения РФ.

"По слухам, многие гости отказались там быть, поскольку жених пригласил на празднование своих российских родных/друзей. Показательно, что и свой первый танец молодожены танцевали под трек группы "Мачете", которые проживают и активно гастролируют в России (понятно, что и поддерживают так называемую сво). Согласно инсайдам, это было выступление бывшего украинца для гостей, а не просто "трек из колонок"", — говорится в сообщении.

После того, как издание "Музвар" опубликовало ролик со свадьбы, звезда начала рассказывать подписчиками о своем визите на мероприятие и похвасталась новыми фотографиями.

"Ну и скажите теперь, что я не должна была родиться в замке? Последнее фото ваше любимое", — подписала фото певица.

Украинская певица и блогер Анна Тринчер. Фото: Instagram/annatrincher_official

Украинская певица и блогер Анна Тринчер. Фото: Instagram/annatrincher_official

Украинская певица и блогер Анна Тринчер. Фото: Instagram/annatrincher_official

Украинская певица и блогер Анна Тринчер. Фото: Instagram/annatrincher_official

Украинская певица и блогер Анна Тринчер. Фото: Instagram/annatrincher_official

Напомним, ранее мы писали, что Анна Тринчер показала себя с парнем, который снимался в интиме за деньги. А также артистка отважилась на лазерную коррекцию зрения.