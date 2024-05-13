Анну Тринчер прооперировали — певица осуществила свою мечту и расплакалась

Анну Тринчер прооперировали — певица не сдерживала слез
В начале этого месяца 22-летняя певица, блогер Анна Тринчер рассказала подписчикам, что сдала анализы и готовится к операции. Теперь артистка сообщила, что именно сделала в больнице.
Соответствующее видео появилось в соцсетях Тринчер.
Анна Тринчер сделала операцию
По словам певицы, она много лет носит линзы. И поэтому ей поставили диагноз синдром сухого глаза. Тринчер призналась — она перепробовала все виды линз, но все равно чувствовала дискомфорт.
"У меня почти минус три. Это у меня врожденная история. Я 11 лет не знала, что плохо вижу. А теперь я могу увидеть своими глазами. Я столько лет ходила в линзах. Оно меня все так честно за**ало, что сегодня, наконец, я решилась на эту операцию", — призналась Тринчер.
По "методичке" блогеров, Тринчер (только в Instagram на нее подписано более 2 млн фолловеров) показала клинику и врача, делавшего ей операцию. Уже после нее Анна не сдерживала слез.
"Я сделала операцию — лазерную коррекцию зрения. Мечта моей жизни сбылась. Слезы счастья", — подытожила певица.
В комментариях Анну поздравили подписчики, а также шоумен Слава Демин. "Приветствую в нашем клубе", — лаконично отметил популярный интервьюер.
Напомним, ранее мы писали, что Анна Тринчер показала себя с парнем, который снимался в интиме за деньги. Также мы рассказывали, что супруга Виктора Павлика шокировала новостью о состоянии здоровья певца.
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