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Різдвяний хіт Мераї Кері побив чергові рекорди

27 грудня 2023 20:36
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Стас Кожушко
Редактор
Різдвяний хіт Мераї Кері побив чергові рекорди
Американська співачка Мерая Кері. Фото: Instagram/mariahcarey
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Стас Кожушко
Редактор

Ось вже майже 30 років різдвяний хіт All I Want for Christmas Is You  американської співачки Мераї Кері є одним з неофіційних гімнів цього свята та в цілому новорічних свят. Цього разу композиція побила одразу декілька рекордів.

Про це повідомляє видання Digital Music News.

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All I Want for Christmas Is You встановив рекорд за кількістю прослуховувань за добу на платформі Spotify. На Різдво пісню відтворили 23 млн разів. Минулого року цей показник був, для прикладу, 21 млн прослуховувань. 

Різдвяна пісня Кері, яка приносить їй багатомільйонні прибутки, встановила ще один рекорд — вона знову посіла перше місце в глобальному чарті Billboard. Це в 17-те, коли All I Want for Christmas Is You є лідером. Цікавий факт — ТОП-5 композицій в Billboard присвячені саме різдвяній тематиці. 

ТОП-5 чарту Billboard Hot 100 станом на 27.12.2023. Скриншот: Billboard

На другому місці прослуховування в Spotify на Різдво — пісня групи Wham! Last Christmas. Цього дня трек Джорджа Майкла поставили 21,95 млн разів. 

Про пісню All I Want for Christmas Is You

Мерая Кері випустила трек далекого 1994 року. Композицію написала сама співачка разом з американським композитором Волтером Афанасьєффом для четвертого студійного альбому Кері — Merry Christmas.

Інколи Мерая випускає нові версії пісні з різними зірками, як, наприклад Джастіном Бібером та Аріаною Гранде. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що батьки Шакіри влаштували фотосесію біля її семиметрової статуї. Також ми розповідали, що Каньє Вест несподівано вибачився перед єврейською громадою.

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