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Артем Пивоваров "засветил" обручальное кольцо и поделился планами на будущее

9 апреля 2024 12:44
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Артём Пивоваров показал кольцо — фото
Украинский певец Артём Пивоваров. Фото: instagram.com/pivovarovmusic/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Завидный жених многих украинок, известный певец Артем Пивоваров, обычно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз. Недавно артист показался с кольцом на правой руке и прокомментировал слухи о предстоящей свадьбе.

Личным он поделился в интервью "Люкс ФМ".

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Пивоваров подогрел слухи о женитьбе

В Сети ходят слухи о том, что Артем Пивоваров женился на девушке Дарье Чередниченко, с которой встречался длительный период времени. Она работает в одной команде с артистом.

В 2017 году певец показал любимую в своем клипе "Моя Ніч". На его кадрах артист страстно целовался с девушкой.

Пивоваров целуется с любимой
Украинский певец Артем Пивоваров с любимой Дарьей Чередниченко. Фото: instagram.com/pivovarovmusic/

Артист скрывает свою личную жизнь и пока неизвестно, вместе ли пара на сегодняшний день.

Недавно певец подогрел слухи о своей женитьбе. Журналистка "Люкс ФМ" заметила на его правой руке кольцо и спросила о том, не обручальное ли это.

Пивоваров показал обручальное кольцо
Украинский певец Артём Пивоваров с ведущей "Люкс ФМ". Фото: скриншот YouTube

Артем объяснил, что это обычное украшение и загадочно ответил о своих планах на свадьбу.

"Планов очень много", — лаконично заявил певец.

В то же время, его любимая в начале марта похвасталась кольцом на правой руке. Можно предположить, что пара тайно расписалась.

Напомним, ранее звезда "Слуги народа" рассказала о своем любимом—иностранце и намекнула на свадьбу. Также мы рассказывали, что бывший ведущий ЖВЛ сделал предложение украинской певице Веронике Герцог—Соболевой.

свадьба
отношения
Артем Пивоваров
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любовь
личное пространство

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