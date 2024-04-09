Артём Пивоваров показал кольцо — фото

Артем Пивоваров "засветил" обручальное кольцо и поделился планами на будущее
Завидный жених многих украинок, известный певец Артем Пивоваров, обычно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз. Недавно артист показался с кольцом на правой руке и прокомментировал слухи о предстоящей свадьбе.
Личным он поделился в интервью "Люкс ФМ".
Пивоваров подогрел слухи о женитьбе
В Сети ходят слухи о том, что Артем Пивоваров женился на девушке Дарье Чередниченко, с которой встречался длительный период времени. Она работает в одной команде с артистом.
В 2017 году певец показал любимую в своем клипе "Моя Ніч". На его кадрах артист страстно целовался с девушкой.
Артист скрывает свою личную жизнь и пока неизвестно, вместе ли пара на сегодняшний день.
Недавно певец подогрел слухи о своей женитьбе. Журналистка "Люкс ФМ" заметила на его правой руке кольцо и спросила о том, не обручальное ли это.
Артем объяснил, что это обычное украшение и загадочно ответил о своих планах на свадьбу.
"Планов очень много", — лаконично заявил певец.
В то же время, его любимая в начале марта похвасталась кольцом на правой руке. Можно предположить, что пара тайно расписалась.
Напомним, ранее звезда "Слуги народа" рассказала о своем любимом—иностранце и намекнула на свадьбу. Также мы рассказывали, что бывший ведущий ЖВЛ сделал предложение украинской певице Веронике Герцог—Соболевой.
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