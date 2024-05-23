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Артем Пивоваров згадав, як він приймав пологи

23 травня 2024 23:33
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Стас Кожушко
Редактор
Артем Пивоваров приймав пологи — коли це було
Співак, композитор Артем Пивоваров. Скриншот: YouTube/Raminaeshakzai
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Український співак Артем Пивоваров родом із міста Вовчанськ, Харківської області. Після школи він пішов навчатися до місцевого медичного коледжу.

Про цей період свого життя 32-річний артист розповів в інтерв’ю блогерці Раміні Есхакзай, яке з’явилось на її YouTube-каналі.

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Артист згадав, як його мама поставила умову, щоб він вступив до медичного коледжу. Адже, якщо Артем його закінчить, була можливість піти одразу працювати за спеціальністю. 

"Була можливість навчатися на медбрата або фельдшера-акушера. Я обрав останнє, тому що це більш престижно і якщо поруч не буде лікаря, я можу його заміняти, приймати пологи. Я приймав пологи три рази. Першим був хлопчик, потім дівчинка та хлопчик", — розповів Пивоваров.

Артем згадав в інтерв’ю, що він був присутній на багатьох операціях і це був непростий період у його житті. 

"Я почав втягуватися у рутинне життя, було дуже складно, тому що я щодня працював із восьмої ранку до шостої вечора. Намагався балансувати, ходити на музичні вечірки, писати пісні", — згадав артист.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Артем Пивоваров отримав статуетку музичної премії Yuna-2024. Також ми розповідали про першу зустріч Артема Пивоварова з Klavdia Petrivna.

навчання
Артем Пивоваров
українські зірки
пологи

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