Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Артем Пивоваров вспомнил, как он принимал роды arrow

Артем Пивоваров вспомнил, как он принимал роды

23 мая 2024 23:33
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Артем Пивоваров принимал роды — когда это было
Певец, композитор Артем Пивоваров. Скриншот: YouTube/Raminaeshakzai
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Украинский певец Артем Пивоваров родом из Волчанска, Харьковской области. После школы он пошел учиться в местный медицинский колледж.

Об этом периоде своей жизни 32-летний артист рассказал в интервью блогеру Рамине Эсхакзай, появившемся на ее YouTube-канале.

Читайте также:

Артем Пивоваров рассказал о родах

Артист вспомнил, как его мама поставила условие, чтобы он поступил в медицинский колледж. Ведь если Артем его окончит, была возможность пойти сразу работать по специальности.

"Была возможность учиться на медбрата или фельдшера-акушера. Я выбрал последнее, потому что это более престижно и если рядом не будет врача, я могу его заменять, принимать роды. Я принимал роды три раза. Первым был мальчик, потом девочка и мальчик", — рассказал Пивоваров.

Артем вспомнил в интервью, что он присутствовал на многих операциях, и это был непростой период в его жизни.

"Я начал втягиваться в рутинную жизнь, было очень сложно, потому что я каждый день работал с восьми утра до шести вечера. Пытался балансировать, ходить на музыкальные вечеринки, писать песни", — вспомнил артист.

Напомним, ранее мы писали, что Артем Пивоваров получил статуэтку музыкальной премии Yuna-2024. Также мы рассказывали о первой встрече Артема Пивоварова с Klavdia Petrivna.

учеба
Артем Пивоваров
украинские звезды
роды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе