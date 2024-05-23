Артем Пивоваров принимал роды — когда это было

Певец, композитор Артем Пивоваров. Скриншот: YouTube/Raminaeshakzai

Украинский певец Артем Пивоваров родом из Волчанска, Харьковской области. После школы он пошел учиться в местный медицинский колледж.

Об этом периоде своей жизни 32-летний артист рассказал в интервью блогеру Рамине Эсхакзай, появившемся на ее YouTube-канале.

Читайте также:

Артем Пивоваров рассказал о родах

Артист вспомнил, как его мама поставила условие, чтобы он поступил в медицинский колледж. Ведь если Артем его окончит, была возможность пойти сразу работать по специальности.

"Была возможность учиться на медбрата или фельдшера-акушера. Я выбрал последнее, потому что это более престижно и если рядом не будет врача, я могу его заменять, принимать роды. Я принимал роды три раза. Первым был мальчик, потом девочка и мальчик", — рассказал Пивоваров.

Артем вспомнил в интервью, что он присутствовал на многих операциях, и это был непростой период в его жизни.

"Я начал втягиваться в рутинную жизнь, было очень сложно, потому что я каждый день работал с восьми утра до шести вечера. Пытался балансировать, ходить на музыкальные вечеринки, писать песни", — вспомнил артист.

Напомним, ранее мы писали, что Артем Пивоваров получил статуэтку музыкальной премии Yuna-2024. Также мы рассказывали о первой встрече Артема Пивоварова с Klavdia Petrivna.