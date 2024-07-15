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Артист "Дикого театру" Микола Ленок загинув під Часовим Яром

15 липня 2024 19:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
На фронті загинув музикант Микола Ленок — деталі
Артист Микола Ленок у складі колективу "Троїстих музик". Фото: facebook.com/wildtheatre.ua
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

За вільну та незалежну Україну поклав життя ще один Герой. Під час виконання бойового завдання загинув музикант та учасник колективу "Троїсті музики" Микола Ленок.

Про трагічну звістку повідомив "Дикий театр" на своїй сторінці у Facebook.

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Представники театру повідомили, що захисник загинув під Часовим Яром. Вдома на нього чекала дружина та двоє маленьких дітей. Наразі невідомі обставини його смерті.

До служби у війську Микола Ленок був гармоністом у складі колективу "Троїстих музик".

"Світла людина, достойний чоловік, щирий патріот. Шана і світла пам'ять!" — йдеться у дописі.

Артист "Дикого театру" Микола Ленок загинув під Часовим Яром - фото 1
Микола Ленок із дружиною Олесею. Фото: Facebook

Микола Ленок став на захист України після початку повномасштабного вторгнення у ролі бойового медика у 136-му окремому батальйоні територіальної оборони міста Бровари Київської області. 

Нагадаємо, своє життя за мирну Україну віддав український письменник та юрист Василь Паламарчук. А також на фронті загинув брат лідера гурту "Без обмежень" Сергія Танчинця Дмитро Чендей.

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