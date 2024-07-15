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Артист "Дикого театра" Николай Ленок погиб под Часовым Яром

15 июля 2024 19:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
На фронте погиб музыкант Николай Ленок.
Артист Николай Ленок в составе коллектива "Троїсті музики". Фото: facebook.com/wildtheatre.ua
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

За свободную и независимую Украину отдал жизнь еще один Герой. Во время выполнения боевой задачи погиб музыкант и участник коллектива "Троїсті музики" Николай Ленок.

О трагическом известии сообщил "Дикий театр" на своей странице в Facebook.

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Представители театра сообщили, что защитник погиб под Часовым Яром. Дома его ждала жена и двое маленьких детей. Пока неизвестны обстоятельства его смерти.

До службы в армии Николай Ленок был гармонистом в составе коллектива "Троїсті музики".

"Светлый человек, достойный человек, искренний патриот. Почет и светлая память!" — говорится в сообщении.

Артист "Дикого театра" Николай Ленок погиб под Временным Яром - фото 1
Николай Ленок с женой Олесей. Фото: Facebook

Николай Ленок встал на защиту Украины после начала полномасштабного вторжения в роли боевого медика в 136-м отдельном батальоне территориальной обороны города Бровары Киевской области.

Напомним, свою жизнь за мирную Украину отдал украинский писатель и юрист Василий Паламарчук. А также на фронте погиб брат лидера группы "Без обмежень" Сергея Танчинца Дмитрий Чендей.

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