На фронте погиб музыкант Николай Ленок.

Артист "Дикого театра" Николай Ленок погиб под Часовым Яром
За свободную и независимую Украину отдал жизнь еще один Герой. Во время выполнения боевой задачи погиб музыкант и участник коллектива "Троїсті музики" Николай Ленок.
О трагическом известии сообщил "Дикий театр" на своей странице в Facebook.
Без папы осталось двое детей
Представители театра сообщили, что защитник погиб под Часовым Яром. Дома его ждала жена и двое маленьких детей. Пока неизвестны обстоятельства его смерти.
До службы в армии Николай Ленок был гармонистом в составе коллектива "Троїсті музики".
"Светлый человек, достойный человек, искренний патриот. Почет и светлая память!" — говорится в сообщении.
Николай Ленок встал на защиту Украины после начала полномасштабного вторжения в роли боевого медика в 136-м отдельном батальоне территориальной обороны города Бровары Киевской области.
Напомним, свою жизнь за мирную Украину отдал украинский писатель и юрист Василий Паламарчук. А также на фронте погиб брат лидера группы "Без обмежень" Сергея Танчинца Дмитрий Чендей.
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