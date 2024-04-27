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Артисти цирку зірвались з висоти і травмувались в Запоріжжі

27 квітня 2024 22:32
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Артисти цирку зірвались з висоти у Запоріжжі — відео
Артисти цирку в Запоріжжі. Фото: zprz.city
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

У Запорізькому цирку сталась трагедія. Повітряні акробати зірвались під час номеру і впали з висоти на підлогу. Обоє травмовані.

Про це пише місцевий Telegram-канал.

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Повітряні акробати впали з висоти у Запоріжжі

Повітряні акробати, виконували номер під куполом цирку в Запоріжжі. Хлопець тримався за спеціальне обкладнання, а дівчина ефектно звисала з його ноги. Раптово він відпустив руки і вони разом полетіли вниз. 

За попередніми даними з місцевих медіа, хлопець зламав ногу, а у дівчини — струс мозку. Однак, офіційно інцидент та його наслідки поки що ніхто не підтвердив.

Новина про падіння акробатів. Фото: скріншот
Новина про падіння акробатів. Фото: скріншот

Нагадаємо, співачка Оля Цибульська потрапила у ДТП. Також артистка балету Катерина Кухар серйозно травмувалась і скасувала виступи.

нещасний випадок
Запоріжжя
українські зірки
цирк
травма

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