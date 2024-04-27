Артисти цирку зірвались з висоти у Запоріжжі — відео

Артисти цирку в Запоріжжі. Фото: zprz.city

У Запорізькому цирку сталась трагедія. Повітряні акробати зірвались під час номеру і впали з висоти на підлогу. Обоє травмовані.

Про це пише місцевий Telegram-канал.

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Повітряні акробати впали з висоти у Запоріжжі

Повітряні акробати, виконували номер під куполом цирку в Запоріжжі. Хлопець тримався за спеціальне обкладнання, а дівчина ефектно звисала з його ноги. Раптово він відпустив руки і вони разом полетіли вниз.

За попередніми даними з місцевих медіа, хлопець зламав ногу, а у дівчини — струс мозку. Однак, офіційно інцидент та його наслідки поки що ніхто не підтвердив.

Новина про падіння акробатів. Фото: скріншот

Нагадаємо, співачка Оля Цибульська потрапила у ДТП. Також артистка балету Катерина Кухар серйозно травмувалась і скасувала виступи.