Артисти цирку зірвались з висоти у Запоріжжі — відео

Артисти цирку зірвались з висоти і травмувались в Запоріжжі
У Запорізькому цирку сталась трагедія. Повітряні акробати зірвались під час номеру і впали з висоти на підлогу. Обоє травмовані.
Про це пише місцевий Telegram-канал.
Повітряні акробати впали з висоти у Запоріжжі
Повітряні акробати, виконували номер під куполом цирку в Запоріжжі. Хлопець тримався за спеціальне обкладнання, а дівчина ефектно звисала з його ноги. Раптово він відпустив руки і вони разом полетіли вниз.
За попередніми даними з місцевих медіа, хлопець зламав ногу, а у дівчини — струс мозку. Однак, офіційно інцидент та його наслідки поки що ніхто не підтвердив.
Нагадаємо, співачка Оля Цибульська потрапила у ДТП. Також артистка балету Катерина Кухар серйозно травмувалась і скасувала виступи.
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