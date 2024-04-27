Артисты цирка сорвались с высоты в Запорожье.

Артисты цирка сорвались с высоты и травмировались в Запорожье
В Запорожском цирке произошла трагедия. Воздушные акробаты сорвались во время номера и свалились с высоты на пол. Оба травмированы.
Об этом пишет местный Telegram-канал.
Воздушные акробаты упали с высоты в Запорожье
Воздушные акробаты выполняли номер под куполом цирка в Запорожье. Парень держался за специальное устройство, а девушка эффектно свисала с его ноги. Внезапно он отпустил руки, и они вместе полетели вниз.
По предварительным данным из местных медиа, парень сломал ногу, а у девушки — сотрясение мозга. Однако, официально инцидент и его последствия пока никто не подтвердил.
Напомним, певица Оля Цыбульская попала в ДТП. Также артистка балета Екатерина Кухарь серьезно травмировалась и отменила выступления.
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