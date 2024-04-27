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Артисты цирка сорвались с высоты и травмировались в Запорожье

27 апреля 2024 22:32
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Артисты цирка сорвались с высоты в Запорожье.
Артисты цирка в Ивано-Франковске. Фото: zprz.city
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

В Запорожском цирке произошла трагедия. Воздушные акробаты сорвались во время номера и свалились с высоты на пол. Оба травмированы.

Об этом пишет местный Telegram-канал.

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Воздушные акробаты выполняли номер под куполом цирка в Запорожье. Парень держался за специальное устройство, а девушка эффектно свисала с его ноги. Внезапно он отпустил руки, и они вместе полетели вниз.

По предварительным данным из местных медиа, парень сломал ногу, а у девушки — сотрясение мозга. Однако, официально инцидент и его последствия пока никто не подтвердил.

Новость о падении акробатов. Фото: скриншот
Новость о падении акробатов. Фото: скриншот

Напомним, певица Оля Цыбульская попала в ДТП. Также артистка балета Екатерина Кухарь серьезно травмировалась и отменила выступления.

несчастный случай
Запорожье
украинские звезды
цирк
травма

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