Артисты цирка сорвались с высоты в Запорожье.

Артисты цирка в Ивано-Франковске. Фото: zprz.city

В Запорожском цирке произошла трагедия. Воздушные акробаты сорвались во время номера и свалились с высоты на пол. Оба травмированы.

Об этом пишет местный Telegram-канал.

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Воздушные акробаты упали с высоты в Запорожье

Воздушные акробаты выполняли номер под куполом цирка в Запорожье. Парень держался за специальное устройство, а девушка эффектно свисала с его ноги. Внезапно он отпустил руки, и они вместе полетели вниз.

По предварительным данным из местных медиа, парень сломал ногу, а у девушки — сотрясение мозга. Однако, официально инцидент и его последствия пока никто не подтвердил.

Новость о падении акробатов. Фото: скриншот

Напомним, певица Оля Цыбульская попала в ДТП. Также артистка балета Екатерина Кухарь серьезно травмировалась и отменила выступления.