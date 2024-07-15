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Принц Вільям із сином не змогли стримати емоцій після поразки Англії на Євро-2024

15 липня 2024 07:51
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Принц Вільям із сином не змогли стримати емоцій після поразки Англії на Євро-2024
Принц Вільям із сином. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Принц Джордж і принц Вільям продемонстрували повний спектр емоцій, дивлячись, як Англія грає з Іспанією у фіналі Євро-2024. Батько та син вирушили до Берліна, де побачили поразку збірної Англії з футболу.

Про це пише Daily Mail.

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Після того, як Іспанія забила в матчі, принц Джордж виглядав помітно розчарованим. Батько та син виглядали напруженими та тримали голови руками, коли дивились гру. А в певні моменти Вільям і Джордж зіскочили зі своїх місць і закричали. Іспанія в результаті виграла, забезпечивши тим самим перемогу на Євро-2024.

 

Принц Вільям та принц Джордж
Принц Вільям та принц Джордж. Фото: instagram.com/thewindsorsfamily/

 

Принц Вільям та принц Джордж емоційно дивляться гру на Євро-2024
Принц Вільям та принц Джордж емоційно дивляться гру на Євро-2024. Фото: instagram.com/thewindsorsfamily/

 

На сторінці у соцмережі Кенсінгтонського палацу через кілька секунд після фінального свистка Вільям співчував команді.

Вільям написав: "Цього разу це просто не судилося. Ми всі так пишаємося вами. Вперед, Англіє".

Під час матчу королівські вболівальники помітили, що Джордж став "мінікопією" свого батька.

"Принц Джордж ходить так само, як його батько. Мініпринц Вільям", — писали у мережі шанувальники британської королівської сім'ї.

 

Принц Вільям із сином та королем Іспанії
Принц Вільям із сином та королем Іспанії. Фото: Reuters

 

Принц Вільям із королем Іспанії
Принц Вільям із королем Іспанії. Фото: Reuters

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер із принцом Джорджом та принцом Вільямом
Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер із принцом Джорджом та принцом Вільямом. Фото: Reuters

 

Незадовго до того, як почав грати національний гімн, батька та сина також бачили на трибунах, а принц Джордж поправляв свою краватку за мить до того, як Вільям зробив те саме.

Вільям і Джордж також сфотографувалися із королем Феліпе та принцесою Софією, які були в Берліні, щоб підтримати іспанську команду. Під час перших хвилин прем'єр-міністр Кейр Стармер, який є завзятим фанатом Арсеналу, спілкувався із батьком та сином.

Нагадаємо, що експерт із мови тіла розповіла про стосунки між Кейт Міддлтон та принцом Вільямом. А раніше ми писали, що король Чарльз привітав сина з днем народження. 

футбол принц Джордж принц Вільям Євро-2024

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