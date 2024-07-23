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Астролог принцессы Дианы рассказала, каким королем будет принц Джордж

23 июля 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Астролог принцессы Дианы рассказала, каким королем будет принц Джордж
Принц Джордж с принцем Уильямом, принцем Луи, принцессой Шарлоттой и Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Астролог принцессы Дианы назвал принца Джорджа "чувствительным" и "очень ответственным". Дебби Фрэнк, консультировавшая в свое время покойную принцессу Уэльскую, проанализировала гороскоп принца Джорджа, отпраздновавшего свой 11-й день рождения.

Об этом пишет Daily Mail.

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Принц Джордж станет увереннее

Эксперт утверждает, что точное время рождения принца Джорджа — 16:24 22 июля 2013 года в Листерской больнице в Лондоне — означает, что он "участлив и предан". Астролог отметил, что и принц Уильям, и принц Джордж по знаку задиака Рак, как и принцесса Диана.

 

Принц Джордж с принцем Уильямом. Фото: Reuters
Принц Джордж с принцем Уильямом. Фото: Reuters

 

По словам Дебби, люди со знаком Рак "защищают себя", но эксперт отметил, что Диана и Уильям были "застенчивы в молодости", но затем "расцвели" в своих публичных ролях. Дебби сказала, что общественность может ожидать, что Джордж станет более уверенным в своих публичных проявлениях, когда приблизится к подростковому возрасту.

Дебби также сравнила знак Джорджа со знаком его матери и подчеркнула, что будущий король также берёт пример с принцессы Уэльской. Дебби объяснила: "Его мать, принцесса Кейт, родилась под противоположным знаком Козерога, и что интересно, у нее Луна в Раке. Их диаграммы перевернуты, поскольку Джордж — солнечный знак Рак с Луной в Козероге, а у Кейт — Солнце в Козероге, это положительный и магнетический поток энергии между ними".

Кроме того, Дебби также рассказала, каким он станет королем однажды. По словам эксперта, Джордж будет монархом с "сердцем, которое берет верх над разумом".

Дебби утверждает, что старший сын принца и принцессы Уэльских будет принимать решение "инстинктивно", поскольку у него нет планет в воздушных знаках.

Напомним, Кейт Миддлтон засветила уникальное украшение. А раньше мы писали, сколько стоит одежда детей принца Уильяма.

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