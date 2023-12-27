Астролог розповіла, що чекає на стосунки принца Гаррі та Меган Маркл у майбутньому році

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Відомий астролог Сьюзан Міллер поділилася своїми прогнозами на наступний рік. Астролог сказала, що чекає на принца Гаррі та Меган Маркл.

Про це пише Daily Mail.

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За словами відомого астролога, 2024 рік виглядає дещо складнішим, особливо для герцога Сассекського. Сьюзан попереджає, що Гаррі та інші Діви, подібні до нього, зазнають випробування шлюбу або ділового партнерства чи співпраці цього року.

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Вона також вважає, що він сумуватиме за своїм колишнім життям у Лондоні.

"Його життя кардинально змінилося. Перебування у Санта-Барбарі ідеально підходить для дітей, і я знаю, що він любить грати в поло. Він любить історію та сім'ю. Але я думаю, що він сумуватиме за Лондоном, і я не знаю, як вони збираються з цим впоратися. Я думаю, що це чудово, коли діти маленькі, тому що, звісно, їм потрібне місце для ігор. Але Меган хоче повернутися до акторства, тому що вона Лев. Леви дуже добре вміють грати, і я не думаю, що бізнес-план Netflix щодо створення фільмів — це той шлях, яким вона піде. Думаю, вона повернеться до роботи", — йдеться у публікації.

"Я також думаю, що їм може знадобитися постійний запас грошей, тому що вони начебто розповіли всі сімейні таємниці, їм більше нічого розповідати. Я думаю, ми всі знаємо занадто багато. Хотіла би я не знати всіх цих секретів. Це дивна ситуація", — ділиться фахівець.

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

І хоча Сьюзен підкреслила, що "в астрології немає вироку", вона сказала Дівам "слухати, тому що ви такі ж, як Гаррі", а Сатурн знаходиться у вашому домі партнерства, також відомому як дім шлюбу.

"Або ваш шлюб, або ділове партнерство чи співпраця будуть випробувані...Це просто означає, що вам доведеться підлаштовуватися під речі, придумати творчі рішення, або ви можете вирішити вийти з ситуації. Гаррі буде проходити випробування. Але що цікаво, Меган це теж раніше проходила", — сказала астролог.

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