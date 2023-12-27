Астролог рассказала, что ждет отношения принца Гарри и Меган Маркл в будущем году

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

Известный астролог Сьюзан Миллер поделилась своими прогнозами на следующий год. Астролог сказала, что ждет принца Гарри и Меган Маркл.

Об этом пишет Daily Mail.

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По словам известного астролога, 2024 выглядит несколько сложнее, особенно для герцога Сассекского. Сьюзан предупреждает, что Гарри и другие Девы, подобные ему, подвергнуются испытаниям брака или делового партнерства или сотрудничества в этом году.

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

Она также считает, что он будет скучать по своей прежней жизни в Лондоне.

"Его жизнь кардинально изменилась. Пребывание в Санта-Барбаре идеально подходит для детей, и я знаю, что он любит играть в поло. Он любит историю и семью. Но я думаю, что он будет скучать по Лондону, и я не знаю, как они собираются это уладить. Я думаю, что это замечательно, когда дети маленькие, потому что, конечно, им нужно место для игр. Но Меган хочет вернуться к актерству, потому что она Лев. Львы очень хорошо умеют играть, и я не думаю, что бизнес-план Netflix по созданию фильмов — это тот путь, по которому она пойдет. Думаю, она вернется к работе", — говорится в публикации.

"Я также думаю, что им может понадобиться постоянный запас денег, потому что они вроде бы рассказали все семейные тайны, им больше нечего рассказывать. Я думаю, мы все знаем слишком много. Хотела бы я не знать всех этих секретов. Это странная ситуация", — делится специалист.

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

И хотя Сьюзен подчеркнула, что "в астрологии нет приговора", она сказала Девам "слушать, потому что вы такие же, как Гарри", а Сатурн находится в вашем доме партнерства, также известном как дом бракосочетания.

"Или ваш брак, или деловое партнерство или сотрудничество будут полны испытаний...Это просто означает, что вам придется подстраиваться под вещи. Вам придется придумать творческие решения, или вы можете решить выйти из ситуации. Гарри будет проходить испытания. Но что любопытно, Меган прошла это тоже раньше", — сказала астролог.

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