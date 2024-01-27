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Австралійська поліція "проведе розслідування" після "вкраденого" у Марго Роббі Оскара

27 січня 2024 15:52
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Австралійська поліція "проведе розслідування" після "вкраденого" у Марго Роббі Оскара
Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Австралійська поліція в соціальних мережах висміяла той факт, що Марго Роббі позбавили номінації на Оскар. Актриса, яка народилася і виросла в Квінсленді, не змогла потрапити в категорію "Найкраща актриса" на 96-й щорічній церемонії вручення премії, яка відбудеться в Лос-Анджелесі 10 березня.

Про це пише Daily Mail.

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Марго Роббі отримала хвилю підтримки після того, як багато хто очікував, що її головна роль у фільмі Грети Гервіг "Барбі" - наразі найкасовішому фільмі всіх часів - буде відзначена радою Академії.

Поліція штату Вікторія в її рідній Австралії поділилася власним дописом із колажем із фотографій, на яких зображена 33-річна Роббі за всю її кар’єру. Перша важлива роль Марго була в австралійському серіалі "Сусіди".

 

Поліція Австралії відреагувала на відсутність Марго Роббі у номінантах на Оскар. Фото: соціальні мережі
Поліція Австралії відреагувала на відсутність Марго Роббі у номінантах на Оскар. Фото: соціальні мережі

У підписі до публікації вони написали: "ПОЛІЦІЯ РОЗСЛІДУЄ ПОГРАБУВАННЯ МАРГО: поліція проводить розслідування після того, як у колишнього мешканця Рамзі-стріт нібито вкрали номінацію на "Оскар" за найкращу жіночу роль. Ми хотіли б скористатися цією нагодою, щоб нагадати всім нинішнім мешканцям вулиці Рамзі та решти району Вікторії про необхідність повідомляти про будь-які злочини, такі як крадіжки, за допомогою нашого онлайн-додатку", — йдеться у дописі.

 

Акторка Марго Роббі та Райян Гослінг. Фото: Reuters
Акторка Марго Роббі та Райян Гослінг. Фото: Reuters

Пост з'явився після того, як колега Роббі за фільмом "Барбі" Райан Гослінг оприлюднив заяву, в якій висловив своє розчарування після того, як акторку та режисера Гервіг не включили в номінанти на Оскар. Актор був номінований на найкращу чоловічу роль другого плану за роль Кена у фільмі, та стверджував, що без них фільму не було б.

"Немає Кена без Барбі, і немає фільму про Барбі без Грети Гервіг і Марго Роббі, двох людей, які найбільше відповідають за створення цього історичного, всесвітньо відомого фільму. Жодне визнання не було б можливим у фільмі без їх таланту, мужності та геніальності. Сказати, що я розчарований тим, що вони не номіновані у відповідних категоріях, було б нічого не сказати. Їхню роботу слід відзначити разом з іншими гідними номінантами", — заявив він.

 

Актор Райян Гослінг. Фото: Reuters
Актор Райян Гослінг. Фото: Reuters

Райан "вважає, що його роль так добре сприйняли завдяки роботі, яку Марго та Грета виконали, що робить його гру гідною Оскара".

"Він у захваті від того, що його вшанували, але йому гірко, що він не зможе поділитися своєю радістю із Гретою та Марго в наступні кілька місяців, тому що їх зневажили", — сказав інсайдер.

Також гнівні відгули на адресу оскарівського комітету були з боку голлівудських зірок, включаючи Бет Мідлер, Шерон Стоун і Бруклін Декер.

Нагадаємо, Джей Ло та Меган Фокс потрапили до антипремії "Золота малина".

Раніше стало відомо, що Тільда Свінтон та Джуліанн Мур знімуться в першому англомовному фільмі Альмодовара.

Оскар
Австралія
Марго Роббі
фільм "Барбі"

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