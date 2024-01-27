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Австралийская полиция "проведет расследование" после "украденного" у Марго Робби Оскара

27 января 2024 15:52
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Австралийская полиция "проведет расследование" после "украденного" у Марго Робби Оскара
Актриса Марго Робби. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Австралийская полиция в социальных сетях высмеяла тот факт, что Марго Робби была лишена номинации на Оскар. Родившаяся и выросшая в Квинсленде актриса не смогла попасть в категорию "Лучшая актриса" на 96-й ежегодной церемонии вручения премии, которая состоится в Лос-Анджелесе 10 марта.

Об этом пишет Daily Mail.

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Марго Робби получила волну поддержки после того, как многие ожидали, что ее главная роль в фильме Греты Хервиг "Барби" — самом кассовом фильме всех времен — будет отмечена Академией.

Полиция штата Виктория в ее родной Австралии поделилась собственной публикацией с коллажем из фотографий, на которых изображена 33-летняя Робби за всю ее карьеру. Первая важная роль Марго была в австралийском сериале "Соседи".

 

Полиция Австралии отреагировала на отсутствие Марго Робби в номинантах Оскар. Фото: социальные сети
Полиция Австралии отреагировала на отсутствие Марго Робби в номинантах на Оскар. Фото: социальные сети

В подписи к публикации они написали: "Полиция расследует ограбление Марго: полиция проводит расследование после того, как у бывшего жителя Рамзи-стрит якобы украли номинацию на "Оскар" за лучшую женскую роль. Мы хотели бы воспользоваться этим поводом, чтобы уведомить жителей улицы Рамзи и остального района Виктории о необходимости сообщать о любых преступлениях, таких как кражи, с помощью нашего онлайн-приложения", — говорится в посте.

 

Актриса Марго Робби и Райан Гослинг. Фото: Reuters
Актриса Марго Робби и Райан Гослинг. Фото: Reuters

Пост появился после того, как коллега Робби по фильму "Барби" Райан Гослинг обнародовал заявление, в котором выразил свое разочарование после того, как актрису и режиссера Грету Хервиг не включили в номинанты на Оскар. Актер был номинирован на лучшую мужскую роль второго плана за роль Кена в фильме. Гослинг утверждает, что без них фильма не было бы.

"Нет Кена без Барби, и нет фильма о Барби без Греты Хервиг и Марго Робби, двух людей, наиболее отвечающих за создание этого исторического, всемирно известного фильма. Никакое признание не было бы возможным в фильме без их таланта, мужества и гениальности. Сказать, что я разочарован тем, что они не номинированы в соответствующих категориях, было бы ничего не сказать. Их работу следует отметить вместе с другими достойными номинантами", — заявил он.

 

Актер Райян Гослинг. Фото: Reuters
Актер Райян Гослинг. Фото: Reuters

Райан "считает, что его роль так хорошо восприняли благодаря работе, которую Марго и Грета проделали, что делает его игру достойной Оскара".

"Он в восторге от того, что его почтили, но ему горько, что он не сможет поделиться своей радостью с Гретой и Марго в следующие несколько месяцев, потому что их обидели", — сказал инсайдер.

Также гневные отзывы в адрес оскаровского комитета были со стороны голливудских звезд, включая Бэт Мидлер, Шэрон Стоун и Бруклин Деккер.

Напомним, Джей Ло и Меган Фокс попали в антипремию "Золотая малина".

Ранее стало известно, что Тильда Суинтон и Джулиана Мур снимутся в первом англоязычном фильме Альмодовара.

Оскар
Австралия
Марго Робби
фильм "Барби"

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