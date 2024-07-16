Квартал 95 висміяв Путіна і отримав купу хейта від українців

Актори студії "Квартал 95" на одному з концертів. Фото: скриншот з YouTube

Гумористи студії "Квартал 95" продовжують показувати різні сценки, які не завжди отримують позитивні відгуки в мережі. Цього разу українські актори поділилися фрагментом номера, в якому висміяли президента Росії Володимира Путіна.

Відповідним фрагментом зі сценки поділилися на офіційній сторінці "Кварталу 95" в соцмережі Instagram.

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Нова сценка "Кварталу 95"

На офіційній сторінці студії "Квартал 95" з’явилося нове відео, на якому можна помітити карикатуру. У ній актори висміяли президента Росії Володимира Путіна, наголосивши на тому, що в лідера країни-агресорки маленький не тільки зріст.

На кадрах можна побачити Путіна у вигляді чоловічого статевого органу біля мікрофона на сцені. Та варто зазначити, що карикатурист, здається, ідеально відтворив президента РФ.

"Виявляється, у Путіна маленький не тільки зріст", — написали в описі під фрагментом зі своєї сценки актори студії "Квартал 95".

Номер "Кварталу 95" про Путіна. Фото: скриншот з Instagram

Реакція українців на сценку "Кварталу 95"

Побачивши новий номер українських гумористів, підписники сторінки не змогли мовчки пройти повз нього. Користувачі Instagram почали писати розгнівані коментарі, залишаючи незадоволені відгуки про чергову сценку "Кварталу".

Недобре це… Не по-людськи… Хлопці кров проливають, гинуть за Україну, а "кварталівці" концерти влаштовують!!! Навіщо це?!…

А де тут сміятися? Убогий гумор

Гумор, на який ми заслужили. Ганьба…

І людям у залі подобається такий убогий гумор, повне дно

Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Втрата репутації "Кварталу 95"

Студія "Квартал 95" вже давно втратила свою любов серед українських глядачів, особливо під час повномасштабної війни. Щоразу, коли гумористи оприлюднюють нові сценки, коментарі підписників не змушують на себе чекати.

Наприклад, нещодавно актори оприлюднили номер, в якому висміяли ситуацію з електроенергією в Україні, за що отримали купу незадоволених відгуків. Люди в коментарях почали засуджувати гумористів за висміювання такої складної ситуації в країні.

Сценка студії "Квартал 95" про відключення світла в Україні. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що актори студії "Квартал 95" розгнівали українців допомогою постраждалій лікарні "Охматдит".

Раніше ми розповідали про те, що у "Кварталі 95" прокоментували виїзд актора Руслана Ханумака до США під час війни.

Також ми повідомляли про те, що акторка Олена Кравець зізналася, чи працюватиме вона знову з "Кварталом 95".