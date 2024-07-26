Квартал 95 висміяв Віктора Януковича — обурена реакція українців

Янукович вчить українську — "Квартал 95" обурив українців номером про експрезидента
Актори студії "Квартал 95" під час повномасштабної війни в Україні продовжують ділитися різними сценками з концертів. Днями гумористи показали номер з пародією на експрезидента України Віктора Януковича і, як завжди, отримали купу обурених реакцій від користувачів соцмережі.
Відповідним відео поділилися на офіційній сторінці "Кварталу 95" в Instagram.
Номер "Кварталу 95" про Віктора Януковича
Українські гумористи показали номер, в якому висміяли колишнього президента-втікача Віктора Януковича. У сценці екслідер України, якого зіграв актор Олександр Пікалов, нібито замовив собі репетитора в обличчі Юрія Крапова, з яким хоче вивчити українську мову.
В номері ведучий Євген Кошовий наголосив, що Янукович вирішив вивчити українську мову, хоча раніше розумів лише нібито мову страусів.
"Вивчити українську мову вирішив той, хто до цього розумів лише страусину", — написали в описі під відео актори "Кварталу 95".
Реакція мережі на номер "Кварталу 95"
В коментарях, як завжди, почали з’являтися обурені відгуки користувачів мережі Instagram і підписників офіційної сторінки "Кварталу 95". Люди незадоволені тим, що актори показують гумористичні номери під час повномасштабної війни в Україні.
- Взагалі не смішно, "Квартал” завжди висміював чинну владу. Іііі??? Чекаємо! Не дочекаємося!
- "Квартал" — це перші зрадники України
- Коли поповните ряди ЗСУ?
- Д*біли! Да кому потрібна ваша мова? Перекручуєте російську мову
Хейт акторів "Кварталу 95"
Українські гумористи і зірки студії "Квартал 95" останнім часом постійно отримують багато хейту з боку публіки. Особливо загострилася ця ситуація під час повномасштабної війни. Люди незадоволені тим, що на сторінці "Кварталу 95" часто виходять різні гумористичні номери. Однак самі актори продовжують ігнорувати критику і ділитися сценками.
Нагадаємо, ми писали про те, що актори "Кварталу 95" висміяли президента РФ Володимира Путіна.
Раніше ми розповідали про те, що гумористів "Кварталу 95" звинуватили в піарі під час війни.
Також ми повідомляли про те, що актори з "Кварталу 95" зганьбилися через допомогу постраждалій від обстрілу лікарні "Охматдит".
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