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Автор Студии "Квартал 95" Юрий Великий смешно потролил боевика Гиркина-Стрелкова

30 июля 2024 17:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Юрий Великий рассмешил украинцев пародия на Гиркина — видео
Украинский актер и юморист Юрий Великий. Фото: скриншот с YouTube
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Пропагандисты активно распространяют информацию о том, что российский террорист Игорь Гиркин по собственному желанию пошел шить форму оккупантам. Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий в новом выпуске высмеял боевика.

Ведер был опубликован на YouTube.

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Пропагандисты пишут о том, что боевик Гиркин сейчас в колонии отшивает форму для оккупантов. Актер Юрий Великий смешно обыграл эту тему в пародии. Юморист рассказывает историю о том, как боевик согласился на такую работу и делится своими буднями.

Сценарист студии "Квартал 95" придумал для Гиркина название собственного дома моды — "Дыркин&Gabbana" и высмеял его первую коллекцию модернизированной одежды для оккупантов.

"Осужденный к 4 годам колонии общего режима Игорь СТРЕЛКОВ ГИРКИН, по собственной инициативе трудоустроился в тюрьме на швейном производстве. Пишут, что якобы он отшивает зимнюю служебную одежду. Вот такой вот карьерный "взлет" — был экспертом диванным, а теперь стал "штопаным". Вашему вниманию небольшая ПАРОДИЯ на новоиспеченного "кутюрье"", — резюмировал Великий.

Напомним, мы писали о том, что актеры "Квартала 95" высмеяли президента РФ Владимира Путина. А также украинцев возмутил номер "Квартала 95" об экс-президенте Януковиче.

ДНР Квартал 95 тюрьма оккупанты Юрий Великий Гиркин украинские звезды юмор военная форма

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