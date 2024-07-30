Юрий Великий рассмешил украинцев пародия на Гиркина — видео

Украинский актер и юморист Юрий Великий. Фото: скриншот с YouTube

Пропагандисты активно распространяют информацию о том, что российский террорист Игорь Гиркин по собственному желанию пошел шить форму оккупантам. Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий в новом выпуске высмеял боевика.

Ведер был опубликован на YouTube.

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Пародия на Гиркина в тюрьме

Пропагандисты пишут о том, что боевик Гиркин сейчас в колонии отшивает форму для оккупантов. Актер Юрий Великий смешно обыграл эту тему в пародии. Юморист рассказывает историю о том, как боевик согласился на такую работу и делится своими буднями.

Сценарист студии "Квартал 95" придумал для Гиркина название собственного дома моды — "Дыркин&Gabbana" и высмеял его первую коллекцию модернизированной одежды для оккупантов.

"Осужденный к 4 годам колонии общего режима Игорь СТРЕЛКОВ ГИРКИН, по собственной инициативе трудоустроился в тюрьме на швейном производстве. Пишут, что якобы он отшивает зимнюю служебную одежду. Вот такой вот карьерный "взлет" — был экспертом диванным, а теперь стал "штопаным". Вашему вниманию небольшая ПАРОДИЯ на новоиспеченного "кутюрье"", — резюмировал Великий.

Напомним, мы писали о том, что актеры "Квартала 95" высмеяли президента РФ Владимира Путина. А также украинцев возмутил номер "Квартала 95" об экс-президенте Януковиче.