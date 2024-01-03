"Баффі" Сара Мішель Геллар приголомшила розкішною фігурою у яскравому купальнику

Акторка Сара Мішель Геллар. Фото: instagram.com/sarahmgellar/

Акторка Сара Мішель Геллар продемонструвала неймовірну фігуру в помаранчевому купальнику. Зірка вирушила на відпочинок разом з коханим.

Про це пише Daily Mail.

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46-річна актриса вразила яскравим образом, демонструючи свою підтягнуту статуру. Зірка "Баффі: винищувачка вампірів" доповнила образ великим солом’яним капелюхом і парою великих квадратних окулярів.

Акторка Сара Мішель Геллар. Фото: instagram.com/sarahmgellar/

Акторка Сара Мішель Геллар. Фото: instagram.com/sarahmgellar/

Акторка Сара Мішель Геллар. Фото: instagram.com/sarahmgellar/

Акторка Сара Мішель Геллар. Фото: instagram.com/sarahmgellar/

"Збірка фото з відпустки, частина перша", — прокоментувала вона знімки.

На іншому фото зірка приміряла модний топ бікіні з квітковим принтом.

Сара насолоджується новорічним відпочинком зі своїм чоловіком, актором Фредді Принцем-молодшим, після того, як минулого року пара відзначила 21-у річницю весілля. Сара та Фредді були однією з найпопулярніших пар 90-х і з того часу стали однією з найміцніших пар у Голлівуді, шлюб триває два десятиліття.

Зірки познайомилися на зйомках фільму жахів 1997 року "Я знаю, що ти зробив минулого літа", і через кілька років їхня дружба переросла в роман.

Зірки Скубі-Ду одружилися в 2002 році на курорті в Мексиці. Через сім років у 2009 році у пари народився первісток, донька Шарлотта Грейс, а в 2012 році Роккі Джеймс.

Нагадаємо, донька Моніки Белуччі у панчохах знялась у відвертій фотосесії.

Раніше дружина зірки "Трансформерів" вразила підтягнутим тілом у бікіні.