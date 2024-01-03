"Баффи" Сара Мишель Геллар ошеломила роскошной фигурой в ярком купальнике

Актриса Сара Мишель Геллар. Фото: instagram.com/sarahmgellar/

Актриса Сара Мишель Геллар продемонстрировала невероятную фигуру в оранжевом купальнике. Звезда отправилась на отдых вместе с любимым.

Об этом пишет Daily Mail .

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46-летняя актриса поразила ярким образом, демонстрируя свое подтянутое телосложение. Звезда "Баффи: истребительница вампиров" дополнила образ большой соломенной шляпой и парой больших квадратных очков.

Актриса Сара Мишель Геллар. Фото: instagram.com/sarahmgellar/

Актриса Сара Мишель Геллар. Фото: instagram.com/sarahmgellar/

Актриса Сара Мишель Геллар. Фото: instagram.com/sarahmgellar/

Актриса Сара Мишель Геллар. Фото: instagram.com/sarahmgellar/

"Сборник фото из отпуска, часть первая" , - прокомментировала она снимки.

На другом фото звезда примерила модный топ бикини с цветочным принтом.

Сара наслаждается новогодним отдыхом со своим мужем, актером Фредди Принцем-младшим после того, как в прошлом году пара отметила 21-ю годовщину свадьбы. Сара и Фредди были одной из самых популярных пар 90-х и с тех пор стали одной из самых крепких пар в Голливуде, брак длится два десятилетия.

Звезды познакомились на съемках ужастика 1997 года "Я знаю, что ты сделал прошлым летом", и через несколько лет их дружба переросла в роман.

Звезды Скуби Ду поженились в 2002 году на курорте в Мексике. Спустя семь лет в 2009 году у пары родился первенец, дочь Шарлотта Грейс, а в 2012 году Рокки Джеймс.

Напомним, дочь Моники Белуччи в чулках снялась в откровенной фотосессии.

Ранее супруга звезды " Трансформеров " поразила подтянутым телом в бикини.