Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Баффи" Сара Мишель Геллар ошеломила роскошной фигурой в ярком купальнике arrow

"Баффи" Сара Мишель Геллар ошеломила роскошной фигурой в ярком купальнике

3 января 2024 15:41
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
"Баффи" Сара Мишель Геллар ошеломила роскошной фигурой в ярком купальнике
Актриса Сара Мишель Геллар. Фото: instagram.com/sarahmgellar/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Актриса Сара Мишель Геллар продемонстрировала невероятную фигуру в оранжевом купальнике. Звезда отправилась на отдых вместе с любимым.

Об этом пишет Daily Mail .

Читайте также:

Новогодние праздники Сара Мишель Геллар проводит на пляже

46-летняя актриса поразила ярким образом, демонстрируя свое подтянутое телосложение. Звезда "Баффи: истребительница вампиров" дополнила образ большой соломенной шляпой и парой больших квадратных очков.

 

Актриса Сара Мишель Геллар. Фото: instagram.com/sarahmgellar/
Актриса Сара Мишель Геллар. Фото: instagram.com/sarahmgellar/

 

Актриса Сара Мишель Геллар. Фото: instagram.com/sarahmgellar/
Актриса Сара Мишель Геллар. Фото: instagram.com/sarahmgellar/

 

Актриса Сара Мишель Геллар. Фото: instagram.com/sarahmgellar/
Актриса Сара Мишель Геллар. Фото: instagram.com/sarahmgellar/

 

Актриса Сара Мишель Геллар. Фото: instagram.com/sarahmgellar/
Актриса Сара Мишель Геллар. Фото: instagram.com/sarahmgellar/

"Сборник фото из отпуска, часть первая" , - прокомментировала она снимки.

На другом фото звезда примерила модный топ бикини с цветочным принтом.

Сара наслаждается новогодним отдыхом со своим мужем, актером Фредди Принцем-младшим после того, как в прошлом году пара отметила 21-ю годовщину свадьбы. Сара и Фредди были одной из самых популярных пар 90-х и с тех пор стали одной из самых крепких пар в Голливуде, брак длится два десятилетия.

Звезды познакомились на съемках ужастика 1997 года "Я знаю, что ты сделал прошлым летом", и через несколько лет их дружба переросла в роман.

Звезды Скуби Ду поженились в 2002 году на курорте в Мексике. Спустя семь лет в 2009 году у пары родился первенец, дочь Шарлотта Грейс, а в 2012 году Рокки Джеймс.

Напомним, дочь Моники Белуччи в чулках снялась в откровенной фотосессии.

Ранее супруга звезды " Трансформеров " поразила подтянутым телом в бикини.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме