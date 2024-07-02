Унікальну банкноту з королем Чарльзом III продали на аукціоні за майже мільйон гривень

Банкноти з королем Чарльзом III. Фото: Bank of England

На благодійному аукціоні банку Англії продали нову 10-фунтову банкноту із зображенням короля Чарльза III. Сума перевищила номінальну вартість купюри в понад тисячу разів.

Про це повідомляє видання The Sun.

Читайте також:

Аукціон банкноти з Чарльзом III

Банкноту продали за 17 тисяч фунтів стерлінгів (близько 880 тисяч гривень). Її унікальність полягає у її серійному номері. Це перші банкноти такого типу, тому їхня серія закінчується цифрами "01".

За традицією купюра з номером "HB01 000001" зберігається у самого короля, а купюра з номером "HB01 000002" завжди діставалася королеві. Проте цього разу Каміллі вона не відійшла, а пішла з молотка.

Ця банкнота з королем Чарльзом III мала відійти королеві Каміллі. Фото: The Sun

На аукціоні також продали купюри з номерами "HB01 000003" та "HB01 000004" за 5500 фунтів стерлінгів (близько 285 тисяч гривень) та 2400 фунтів стерлінгів (близько 124 тисячі гривень) відповідно.

Колекціонери високо цінують купюри з певними серійними номерами, і недавній аукціон підкреслив, наскільки цінні вони можуть бути. Наприклад, банкноти з кількома вісімками в серійному номері або банкноти, що закінчуються на "111111", як правило, привертають високі ставки від колекціонерів. То ж не дивно, що чимало британців та деяких гостей Сполученого Королівства уважно дивляться на банкноти.

Дизайн банкнот з королем Чарльзом III. Фото: Bank of England

Нагадаємо, раніше ми писали, що легендарні сукні та листи принцеси Діани продадуть на аукціоні. Також ми розповідали, що матір загиблого героя війни обурилась черговою нагородою принца Гаррі.