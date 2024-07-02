Унікальну банкноту з королем Чарльзом III продали на аукціоні за майже мільйон гривень

Банкноту з королем Чарльзом продали на аукціоні за кругленьку суму — в чому її унікальність
На благодійному аукціоні банку Англії продали нову 10-фунтову банкноту із зображенням короля Чарльза III. Сума перевищила номінальну вартість купюри в понад тисячу разів.
Про це повідомляє видання The Sun.
Аукціон банкноти з Чарльзом III
Банкноту продали за 17 тисяч фунтів стерлінгів (близько 880 тисяч гривень). Її унікальність полягає у її серійному номері. Це перші банкноти такого типу, тому їхня серія закінчується цифрами "01".
За традицією купюра з номером "HB01 000001" зберігається у самого короля, а купюра з номером "HB01 000002" завжди діставалася королеві. Проте цього разу Каміллі вона не відійшла, а пішла з молотка.
На аукціоні також продали купюри з номерами "HB01 000003" та "HB01 000004" за 5500 фунтів стерлінгів (близько 285 тисяч гривень) та 2400 фунтів стерлінгів (близько 124 тисячі гривень) відповідно.
Колекціонери високо цінують купюри з певними серійними номерами, і недавній аукціон підкреслив, наскільки цінні вони можуть бути. Наприклад, банкноти з кількома вісімками в серійному номері або банкноти, що закінчуються на "111111", як правило, привертають високі ставки від колекціонерів. То ж не дивно, що чимало британців та деяких гостей Сполученого Королівства уважно дивляться на банкноти.
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