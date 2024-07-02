Уникальную банкноту с королем Чарльзом III продали на аукционе почти за миллион гривен

Банкноты с королем Чарльзом III. Фото: Bank of England

На благотворительном аукционе банка Англии была продана новая 10-фунтовая банкнота с изображением короля Чарльза III. Сумма превысила номинальную стоимость купюры более чем в тысячу раз.

Об этом сообщает издание The Sun.

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Банкноту продали за 17 тысяч фунтов стерлингов (около 880 тысяч гривен). Ее уникальность состоит в ее серийном номере. Это первые банкноты такого типа, потому их серия заканчивается цифрами "01".

По традиции, купюра с номером "HB01 000001" хранится у самого короля, а купюра с номером "HB01 000002" всегда доставалась королеве. Однако в этот раз Камилле она не отошла, а ушла с молотка.

Эта банкнота с королем Чарльзом III должна была отойти королеве Камилле. Фото: The Sun

На аукционе также продали купюры с номерами "HB01 000003" и "HB01 000004" за 5500 фунтов стерлингов (около 285 тысяч гривен) и 2400 фунтов стерлингов (около 124 тысяч гривен) соответственно.

Коллекционеры высоко ценят купюры с определенными серийными номерами, и недавний аукцион подчеркнул, сколь ценны они могут быть. Например, банкноты с несколькими восьмерками в серийном номере или банкноты, оканчивающиеся на "111111", как правило, привлекают высокие ставки от коллекционеров. Неудивительно, что немало британцев и некоторых гостей Соединенного Королевства внимательно смотрят на банкноты.

Дизайн банкнот с королем Чарльзом III. Фото: Bank of England

Напомним, ранее мы писали, что легендарные платья и письма принцессы Дианы продадут на аукционе. Также мы рассказывали, что мать погибшего героя войны возмутилась очередной наградой принца Гарри.