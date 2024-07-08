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Барбі Марго Роббі чекає на первістка — перші фото вагітної акторки

8 липня 2024 06:29
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Барбі Марго Роббі чекає на первістка — перші фото вагітної акторки
Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Марго Роббі за інформацією західних ЗМІ, вагітна первістком. Зірку бачили, коли вона сідала в човен під час відпустки на озері Комо зі своїм чоловіком Томом Акерлі.

Про це пише Daily Mail.

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34-річна актриса, яка зіграла Барбі, була одягнена в укорочену білу футболку, яка оголювала її живіт, і пару чорних штанів. Вона доповнила свій образ стильним чорним блейзером і кремовою шкіряною сумкою.

 

Марго Роббі з чоловіком
Марго Роббі з чоловіком. Фото: BACKGRID 

 

Марго Роббі
Марго Роббі. Фото: BACKGRID 

 

Марго Роббі з чоловіком на озері Комо
Марго Роббі з чоловіком на озері Комо. Фото: BACKGRID 

 

Марго з чоловіком познайомилися у 2014 році, одружилася в 2016 році і є співпродюсерами низки проектів, зокрема Hulu's Dollface, через свою продюсерську компанію LuckyCap Entertainment.

Пара познайомилася під час роботи над фільмом "Французька сюїта" в 2013 році, де він був асистентом режисера, а вона — акторкою.

 

Акторка Марго Роббі та її чоловік Том Акерлі. Фото: Reuters
Акторка Марго Роббі та її чоловік Том Акерлі. Фото: Reuters

 

"Я була самотньою дівчиною. Від думки про стосунки мене нудило. Ми так довго дружили з Томом. Я завжди була закохана в нього, але думала: "О, він ніколи мене не покохає". Не роби дурниць, Марго. Не будь дурною і скажи йому, що він тобі подобається. А потім це сталося, і я сказала. Це набуло такого сенсу, як ніщо раніше", — сказала вона.

Том розповів, що вони проводять разом "24 години на добу".

Нагадаємо, автстралійська поліція хоче "розслідувати" "викрадення" Оскара у Марго Роббі. А раніше ми писали, що Джастін Бібер замилував ніжностями з вагітною дружиною.

Барбі Марго Роббі закордонні зірки зірки

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