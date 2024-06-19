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Вагітна дружина Джастіна Бібера оголила кругленький животик на стильному фото

19 червня 2024 09:23
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Вагітна дружина Джастіна Бібера оголила кругленький животик на стильному фото
Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Гейлі Бібер, яка чекає на першу дитину від Джастіна Бібера, знялася в кампейні свого косметичного бренду Rhode. На фото 27-річна модель позує з кругленьким животиком.

Про це стало відомо з Instagram дружини співака.

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За чутками, Гейлі на сьомому місяці вагітності і стане матір'ю вже цього літа. Гейлі Бібер раніше зізнавалася, що зіткнулася з проблемами зі здоров'ям під час вагітності: у неї сильний біль у попереку.

 

Модель Гейлі Бібер
Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

 

Як стверджують інсайдери, нібито у 30-річного Джастіна Бібера загострилися ментальні проблеми, і хоча Гейлі намагається по можливості підтримувати його, це дається важко. Поки невідомо, якої статі буде дитина, проте в мережі підозрюють, що подружжя матиме дівчинку: вони вважають, що Гейлі "заспойлерила" ім'я та стать дитини в соціальних мережах.

Цим справа не обмежилася. У мережі почали обговорювати теорію, що Гейлі може назвати дочку Еморі — саме таке ім'я мріяла дати своїй дитині від Бібера його колишня дівчина Селена Гомес. Дівчат постійно стравлюють їхні фанати та хейтери, хоча самі вони заперечують, що між ними ворожнеча. Сама Селена зараз перебуває у щасливих, за її словами, стосунках із музичним продюсером Бенні Бланко, який не дуже подобається її шанувальникам. Після того, як стало відомо про вагітність Гейлі, в мережі з'явилися чутки про швидке весілля Гомес, а її бойфренд заявив, що готовий стати батьком.

Нагадаємо, вагітна Гейлі Бібер знялась в рекламі вбрання. А раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі знялась у коштовних аксесуарах. 

Джастін Бібер
Гейлі Бібер
вагітність
закордонні зірки

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