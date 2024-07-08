Барби Марго Робби ждет первенца — первые фото беременной актрисы

Актриса Марго Робби. Фото: Reuters

Актриса Марго Робби по информации западных СМИ, беременна первенцем. Звезду видели, когда она садилась в лодку во время отпуска на озере Комо со своим супругом Томом Акерли.

Об этом пишет Daily Mail.

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34-летняя актриса, сыгравшая Барби, была одета в укороченную белую футболку, обнажавшую ее живот, и пару черных брюк. Она дополнила свой образ стильным черным блейзером и кремовой кожаной сумкой.

Марго Робби с супругом. Фото: BACKGRID

Марго Робби. Фото: BACKGRID

Марго Робби с супругом на озере Комо. Фото: BACKGRID

Марго с супругом познакомились в 2014 году, поженились в 2016 году и являются сопродюсерами ряда проектов, в частности Hulu's Dollface, через свою продюсерскую компанию LuckyCap Entertainment.

Пара познакомилась во время работы над фильмом "Французская сюита" в 2013 году, где он был ассистентом режиссера, а она — актрисой.

Актриса Марго Робби и ее супруг Том Акерли. Фото: Reuters

"Я была одинокой девушкой. От мысли об отношениях меня тошнило. Мы так долго дружили с Томом. Я всегда была влюблена в него, но думала: "О, он никогда меня не полюбит. Не делай глупостей, Марго. Не будь глупой и скажи ему, что он тебе нравится". А потом это произошло, и я сказала. Это приобрело такой смысл, как ничто другое раньше",— сказала она.

Том рассказал, что они проводят вместе "24 часа в сутки".

Напомним, автстралийская полиция хочет "расследовать" "похищение" Оскара у Марго Робби. А раньше мы писали, что Джастин Бибер умилил нежностями с беременной супругой.