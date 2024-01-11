"Барби" Марго Робби в модном образе украсила обложку глянца

Актриса Марго Робби. Фото: deadline.com

Актриса Марго Робби стала героиней обложки нового номера журнала Deadline. Актриса приняла участие в съемке в стиле "Барби" и рассказала о карьере продюсера, перерыве в актерской карьере и желании стать режиссером.

Об этом пишет Deadline.

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Марго призналась, что когда читала сценарий к фильму Барби, то рассматривала на роль главной героини актрису Галь Гадот. Именно режиссер картины Грета Хервиг настояла на том, чтобы Робби рассмотрела свою кандидатуру. Звезда "Волка с Уолл-стрит" рассказала, почему она вообще решила взяться за этот фильм.

Актриса Марго Робби. Фото: deadline.com

Актриса Марго Робби. Фото: deadline.com

Актриса Марго Робби. Фото: deadline.com

"Мне очень не хватало легкой комедии. Легкой, умной комедии. Я всегда думала о тоне, близком к "Остину Пауэрсу", и когда я прочла сценарий, именно этот тон и прозвучал. Много комедий, много глупых, но умных шуток. Подобные комедии практически исчезли из мейнстримного кино на несколько лет", — сказала звезда.

После съемок "Барби", завершившихся осенью 2022 года, Марго сделала самый большой за последние десять лет перерыв в актерской карьере. Она считает, что ей пока не стоит появляться на экранах, поскольку многие зрители "устали" от ее персонажа.

"Я думаю, что всем уже надоело меня видеть. Наверное, мне стоит исчезнуть с экранов на время. Честно говоря, если бы я снялась еще в одном фильме рано, люди бы сказали: "Снова она? Мы только что провели с ней все лето. Мы с ней покончили", — рассказала звезда.

Напомним, Натали Портман , "Барби" и Розамунд Пайк поразили смелым нарядом на вручении кинопремии.

Раньше соблазнительная Барби разделила с Оппенгеймером обложку Variety.