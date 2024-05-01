"Барбі" Марго Роббі відірвалась на весіллі кращої подруги

Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters

Акторка Марго Роббі нещодавно відвідала свою батьківщину, Австралію. Зірку було запрошено на весілля близької подруги Брітт Клакстон та її коханого Максиміліана.

Відео веселощів наречена показала у своїх соціальних мережах.

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Урочистість проходила на пляжі, молодята обмінялися клятвами під шум прибою, після чого відбувся бенкет. На Брітт була класична біла сукня на бретельках з квадратним вирізом і розрізом на спідниці, фата та гостроносі туфлі, а на подружках нареченої, серед яких була і Роббі, — світло-жовті шовкові сукні та босоніжки із зав'язками. У руках дівчата тримали букети білих квітів.

Актриса Марго Роббі на весіллі. Фото: instagram.com/brittany.claxton_/

Наступного дня відбулася вечірка у стилі Лас-Вегаса, де новоявлені чоловік та дружина продовжили відзначати з гостями свій союз у більш розслабленій обстановці.

Подружки нареченої все ж таки мали прийти в рожевому, так що Марго довелося ненадовго повернутися до образу Барбі: вона одягла рожеву міні-сукню з пишною спідницею-пачкою.

Нагадаємо, Марго Роббі знялась для модного журналу. А раніше Марго Роббі позбавили престижної номінації на кінопремію.