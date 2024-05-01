Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Барбі" Марго Роббі відірвалась на весіллі кращої подруги arrow

"Барбі" Марго Роббі відірвалась на весіллі кращої подруги

1 травня 2024 13:28
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
"Барбі" Марго Роббі відірвалась на весіллі кращої подруги
Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Марго Роббі нещодавно відвідала свою батьківщину, Австралію. Зірку було запрошено на весілля близької подруги Брітт Клакстон та її коханого Максиміліана.

Відео веселощів наречена показала у своїх соціальних мережах.

Читайте також:

Марго Роббі вразила ніжним образом на весіллі подруги

Урочистість проходила на пляжі, молодята обмінялися клятвами під шум прибою, після чого відбувся бенкет. На Брітт була класична біла сукня на бретельках з квадратним вирізом і розрізом на спідниці, фата та гостроносі туфлі, а на подружках нареченої, серед яких була і Роббі, — світло-жовті шовкові сукні та босоніжки із зав'язками. У руках дівчата тримали букети білих квітів.

 

Актриса Марго Роббі відгуляла весілля подруги
Актриса Марго Роббі на весіллі. Фото: instagram.com/brittany.claxton_/

 

Наступного дня відбулася вечірка у стилі Лас-Вегаса, де новоявлені чоловік та дружина продовжили відзначати з гостями свій союз у більш розслабленій обстановці.

 

Подружки нареченої все ж таки мали прийти в рожевому, так що Марго довелося ненадовго повернутися до образу Барбі: вона одягла рожеву міні-сукню з пишною спідницею-пачкою.

Нагадаємо, Марго Роббі знялась для модного журналу. А раніше Марго Роббі позбавили престижної номінації на кінопремію.

Марго Роббі
закордонні зірки
зірки
фільм "Барбі"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри