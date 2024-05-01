"Барбі" Марго Роббі відірвалась на весіллі кращої подруги
Акторка Марго Роббі нещодавно відвідала свою батьківщину, Австралію. Зірку було запрошено на весілля близької подруги Брітт Клакстон та її коханого Максиміліана.
Відео веселощів наречена показала у своїх соціальних мережах.
Марго Роббі вразила ніжним образом на весіллі подруги
Урочистість проходила на пляжі, молодята обмінялися клятвами під шум прибою, після чого відбувся бенкет. На Брітт була класична біла сукня на бретельках з квадратним вирізом і розрізом на спідниці, фата та гостроносі туфлі, а на подружках нареченої, серед яких була і Роббі, — світло-жовті шовкові сукні та босоніжки із зав'язками. У руках дівчата тримали букети білих квітів.
Наступного дня відбулася вечірка у стилі Лас-Вегаса, де новоявлені чоловік та дружина продовжили відзначати з гостями свій союз у більш розслабленій обстановці.
Подружки нареченої все ж таки мали прийти в рожевому, так що Марго довелося ненадовго повернутися до образу Барбі: вона одягла рожеву міні-сукню з пишною спідницею-пачкою.
Нагадаємо, Марго Роббі знялась для модного журналу. А раніше Марго Роббі позбавили престижної номінації на кінопремію.
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