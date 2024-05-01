"Барби" Марго Робби оторвалась на свадьбе лучшей подруги

Актриса Марго Робби. Фото: Reuters

Актриса Марго Робби недавно посетила свою родину, Австралию. Звезда была приглашена на свадьбу близкой подруги Бритт Клакстон и ее возлюбленного Максимилиана.

Видео веселья невеста показала в своих социальных сетях.

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Торжество проходило на пляже, молодожены обменялись клятвами под шум прибоя, после чего состоялся обед. На Бритт было классическое белое платье на бретельках с квадратным вырезом и разрезом на юбке, фата и остроносые туфли, а на подружках невесты, среди которых была и Робби, — светло-желтые шелковые платья и босоножки с завязками. В руках девушки держали букеты белых цветов.

Актриса Марго Робби на свадьбе. Фото: instagram.com/brittany.claxton_/

На следующий день состоялась вечеринка в стиле Лас-Вегаса, где новоявленные супруги продолжили отмечать с гостями свой союз в более расслабленной обстановке.

Подружки невесты все же должны были прийти в розовом, так что Марго пришлось ненадолго вернуться к образу Барби: она надела розовое мини-платье с пышной юбкой-пачкой.

Напомним, Марго Робби снялась для модного журнала. А ранее Марго Робби была лишена престижной номинации на кинопремию.