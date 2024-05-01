"Барби" Марго Робби оторвалась на свадьбе лучшей подруги
Актриса Марго Робби недавно посетила свою родину, Австралию. Звезда была приглашена на свадьбу близкой подруги Бритт Клакстон и ее возлюбленного Максимилиана.
Видео веселья невеста показала в своих социальных сетях.
Марго Робби поразила нежным образом на свадьбе подруги
Торжество проходило на пляже, молодожены обменялись клятвами под шум прибоя, после чего состоялся обед. На Бритт было классическое белое платье на бретельках с квадратным вырезом и разрезом на юбке, фата и остроносые туфли, а на подружках невесты, среди которых была и Робби, — светло-желтые шелковые платья и босоножки с завязками. В руках девушки держали букеты белых цветов.
На следующий день состоялась вечеринка в стиле Лас-Вегаса, где новоявленные супруги продолжили отмечать с гостями свой союз в более расслабленной обстановке.
Подружки невесты все же должны были прийти в розовом, так что Марго пришлось ненадолго вернуться к образу Барби: она надела розовое мини-платье с пышной юбкой-пачкой.
Напомним, Марго Робби снялась для модного журнала. А ранее Марго Робби была лишена престижной номинации на кинопремию.
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